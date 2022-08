Ponsel Lipat Xiaomi MIX Fold 2 Terjual Habis di China dalam Waktu 5 Menit, Begini Spesifikasinya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Xiaomi, produsen smartphone yang berbasis di China, beberapa hari lalu telah meluncurkan ponsel lipat terbarunya yang diberi nama Xiaomi MIX Fold 2.

Seperti namanya, ponsel ini merupakan penerus dari ponsel lipat yang telah diluncurkan sebelumnya yakni Xiaomi MIX Fold.

Pada Selasa (16/8/2022), ponsel lipat Xiaomi MIX Fold 2 secara resmi mulai dijual di pasar China, dan perusahaan tersebut mengumumkan bahwa ponsel lipat terbarunya telah habis terjual hanya dalam waktu 5 menit.

Baca juga: Update Harga HP Xiaomi Agustus 2022: Mulai dari Rp 1,2 Jutaan

Spesifikasi Xiaomi MIX Fold 2

Dikutip dari Gizmochina, Jumat (19/8/2022) Xiaomi MIX Fold 2 mengusung panel Samsung E5 AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi layar Full HD+, kecepatan refresh 120Hz, dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus.

Saat perangkat dibuka, layar Eco OLED interior berukuran 8,2 inci akan menawarkan resolusi layar 2,5K dan kecepatan refresh 120Hz.

Ponsel lipat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dan tersedia dalam beberapa pilihan penyimpanan seperti 256GB+12GB RAM, 512GB+12GB RAM, dan 1TB 12GB RAM.

Selain itu, tombol daya pada perangkat juga berfungsi sebagai sensor sidik jari.

Dari sisi kamera, ponsel lipat Xiaomi MIX Fold 2 menggunakan 3 sensor kamera di bagian belakang dengan branding Leica. Masing-masing terdiri atas sensor utama Sony IMX766 50 megapiksel, lensa sudut ultra lebar 13 megapiksel, dan lensa telefoto 8 megapiksel.

Baca juga: Xiaomi Resmi Luncurkan Redmi 10 5G pada 2 Agustus 2022, Simak Harga dan Kelengkapan Spesifikasinya

Untuk kamera depan, ponsel ini menggunakan sensor kamera dengan resolusi 20 megapiksel.

Xiaomi MIX Fold 2 telah menjalankan sistem operasi Android 12 dan dipadukan dengan tampilan antarmuka pengguna MIUI 13.

Baterai yang terdapat di ponsel lipat Xiaomi ini memiliki kapasitas 4500 mAh yang telah didukung dengan pengisian cepat.

Baca juga: Update Harga HP Xiaomi Juli 2022, Produk Terbaru Xiaomi 12 dan 11 Series

Untuk pilihan warna, Xiaomi MIX Fold 2 tersedia dalam warna hitam dan emas.

Xiaomi menjual ponsel lipat terbarunya berdasarkan kapasitas penyimpanan, yakni untuk model 256GB+12GB RAM dibanderol dengan harga 8.999 yuan atau sekitar 1,325 dolar AS, kemudian untuk model 512GB+12GB RAM dibanderol dengan harga 9.999 yuan atau sekitar 1,474 dolar AS, dan model terakhir 1TB 12GB RAM dibanderol dengan harga 11.999 yuan atau sekitar 1.769 dolar AS.