House of The Dragon Tayang Perdana, Pengguna Keluhkan Streaming HBO Max yang Mengalami Gangguan

Cover House Of The Dragon. Layanan video streaming HBO Max dilaporkan terhenti menyusul penayangan perdana serial House of The Dragon pada Minggu (21/8/2022) malam.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Layanan video streaming HBO Max dilaporkan terhenti menyusul penayangan perdana serial House of The Dragon pada Minggu (21/8/2022) malam.

Sejak pertama kali diluncurkan, layanan ini menghadapi banyak keluhan termasuk hilangnya program acara karena dihapus perusahaan induk HBO Max, Warner Bros Discovery.

Dilansir dari The Verge, banyak pengguna media sosial Twitter dan Reddit yang mengalami masalah tersebut saat menggunakan platform Amazon Fire TV atau Fire Stick.

Beberapa pengguna HBO Max yang berhasil menonton serial House of The Dragon, menyarankan pengguna yang mengalami gangguan untuk membuat profil baru.

Para pengguna Twitter juga menyerbu akun HBO Max yang khusus menangani keluhan pengguna yaitu @HBOMaxHelp. Seorang pengguna Twitter mengatakan dia terus mendapat pesan kesalahan yang mengatakan "judul tidak tersedia", saat mencoba menonton House of The Dragon.

Sementara HBOMaxHelp menyarankan pengguna yang mengalami gangguan untuk menutup aplikasi dan mencoba membuka ulang layanan HBO Max.

"Kami menyadari beberapa pengguna mungkin mengalami masalah saat ini. Silakan coba tutup aplikasi dan mulai ulang untuk melihat apakah ini membantu. Segera hubungi kembali jika Anda masih mengalami masalah,” tulis @HBOMaxHelp, yang dikutip dari Deadline.

Sedangkan juru bicara HBO Max, Chris Willard mengatakan pihaknya sedang mengatasi gangguan yang terjadi pada pengguna yang terhubung ke Fire TV.

"House of the Dragon berhasil ditonton oleh jutaan pelanggan HBO Max malam ini. Kami menyadari sebagian kecil pengguna yang mencoba terhubung melalui perangkat Fire TV yang mengalami masalah dan sedang dalam proses penyelesaian untuk pengguna yang terkena dampak tersebut,” ujar Willard dalam pernyataan yang dikirim melalui email.

House of the Dragon merupakan prekuel dari serial Game of Thrones dan berlatar 200 tahun sebelum masa Game of Thrones. Serial ini akan berfokus pada keluarga Targaryen yang terlibat dalam perang saudara untuk merebutkan Irone Throne, yang disebut perang Dance of Dragons.

Keluarga Targaryen adalah sebuah keluarga bangsawan legendaris yang mampu mengendalikan naga. Daenerys Targaryen, pengendali naga di Game of Thrones, adalah salah satu anggota terakhir dari keluarga Targaryen.