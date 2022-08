19 Delegasi Hadir pada DEWG G20 di Bali, Termasuk dari Rusia Hingga Amerika Serikat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dodi Esvandi

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Sebanyak 19 delegasi hadir dalam pertemuan keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Nusa Dua.

Pertemuan ini digelar mulai Senin (29/8/2022) hingga Rabu (31/8/2022).

Dari 19 delegasi yang hadir di Nusa Dua, Bali itu termasuk di dalamnya delegasi dari Rusia.

Selain Rusia, delegasi yang hadir langsung di Nusa Dua, Bali adalah delegasi dari Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turkiye, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

Adapun delegasi Argentina menjadi satu-satunya delegasi yang hadir secara virtual.

Selain 19 delegasi itu ada juga beberapa negara undangan yang ikut hadir, yakni Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Persatuan Arab Emirat (UAE).

Kemudian perwakilan organisasi internasional yang hadir antara lain International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN- ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Islamic Development Bank (ISDB).

Dari dalam negeri DEWG G20 ini dihadiri National Knowledge Partner Universitas Padjadjaran; Universitas Indonesia; dan Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada pula perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara.