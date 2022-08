Terobosan Baru! Kini Pelanggan IndiHome Bisa Nikmati Internet di Luar Rumah Lewat Telkomsel Orbit

TRIBUNNEWS.COM – Kebutuhan untuk selalu terhubung internet di mana saja terus meningkat, terutama bagi generasi Millennials dan Z yang sekarang banyak bekerja secara mobile, baik dari rumah atau di luar rumah.

Menanggapi kebutuhan tersebut, TelkomGroup mengembangkan layanan Fixed and Mobile Convergence (FMC), yakni konvergensi layanan internet pita lebar (broadband) yang bersatu dengan layanan fixed dan mobile internet.

Yang artinya, pelanggan dapat menggunakan layanan internet pita lebar (fixed broadband) di dalam rumah melalui jaringan IndiHome, sementara Mobile Broadband di luar rumah dengan jaringan Telkomsel, alias modem Orbit.

Layanan FMC kepada para pelanggan seperti ini masih sangat jarang diberikan oleh penyedia layanan internet. Biasanya, penyedia layanan internet hanya memberi layanan fixed broadband atau mobile broadband, tidak keduanya seperti yang disajikan oleh TelkomGroup.

Pakar telekomunikasi dan bisnis sekaligus Direktur E2 Consulting, Lumumba Sirait, menilai layanan FMC seperti ini memiliki banyak keuntungan untuk berbagai penggunaan.

“Dalam penggunaan rumah, layanan menjadi lebih handal karena terdapat dua akses internet yang dapat saling mem-back-up, antara akses fixed dan mobile internet, sehingga kita tidak perlu kuatir kehilangan akses Internet,” jelas Lumumba.

Lebih lanjut lagi, menurut Lumumba, implementasi layanan FMC sudah diinisiasi dengan baik oleh TelkomGroup melalui layanan fixed broadband IndiHome dengan mobile broadband Orbit.

Inovasi menggabungkan kedua layanan ini, masih menurut Lumumba, akan sangat memudahkan para pelanggan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dari mana saja.

Di rumah pakai IndiHome, di luar rumah pakai Orbit

Jika di dalam rumah pelanggan bisa menggunakan IndiHome sebagai fixed broadband, ketika di luar rumah, pelanggan bisa terhubung internet dengan layanan Telkomsel Orbit.

Telkomsel Orbit merupakan produk mobile broadband dari TelkomGroup yang memiliki jangkauan luas ke seluruh pelosok Tanah Air dan sinyalnya lebih kuat dibandingkan dengan sinyal smartphone biasa, jadi kualitas layanan lebih baik.

Masyarakat pengguna internet akan dipuaskan dengan kehadiran layanan FMC yang dipelopori TelkomGroup.

Bagaimana tidak, karena cukup dengan berlangganan IndiHome-Orbit saja, pelanggan bisa mendapatkan kuota sebesar 20 GB per bulan untuk layanan Telkomsel Orbit bersamaan dengan pilihan paket IndiHome 30 Mbps, 50 Mbps atau 100 Mbps untuk layanan di dalam rumah yang kuotanya tentu unlimited.

Lumumba kembali mengatakan layanan FMC ini akan mendukung pelanggan dari berbagai profesi dan aktivitas untuk terhubung internet dari mana saja.

“Para pekerja profesional dapat memanfaatkan layanan FMC ini untuk mendukungnya bekerja dari mana saja, baik di rumah, di kantor, atau di berbagai tempat. Para Gamers mampu bermain games darimana saja tanpa mengalami degradasi kualitas yang berarti,” ucap Lumumba.

Tidak hanya itu, Lumumba juga mengatakan para anggota keluarga juga bisa menggunakan layanan FMC ini untuk menonton hiburan di rumah dan di luar rumah, seperti ketika liburan, travelling atau di dalam kendaraan.

“Suatu pengalaman yang menyenangkan dapat berinternet atau menikmati hiburan dari mana saja, tanpa perlu memikirkan koneksi internet-nya (seamless services),” pungkas Lumumba.

Tidak hanya bisa terhubung internet di mana saja, IndiHome juga menambahkan berbagai konten menarik sebagai value tambahan dari produk FMC sekaligus mewujudkan One Stop Entertainment atau Window of Entertainment.

Salah satunya adalah paket Disney+ Hotstar yang sudah termasuk dalam layanan bundling produk ini, sehingga pelanggan bisa menonton konten menarik mulai dari Marvel, Disney, Star Wars dan masih banyak lainnya.

Terobosan ini dilakukan TelkomGroup karena menyadari digital lifestyle terus bertumbuh seiring dengan perkembangan gadget atau devices, konten dan aplikasi.

Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah akses internet berkualitas dan bisa digunakan di mana saja tanpa harus khawatir kehabisan kuota data.

IndiHome sudah menyediakan solusi yang tepat dengan harga terjangkau dan senantiasa menyediakan konten yang mendukung gaya hidup digital tersebut.