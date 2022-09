Apple Pasang Harga iPhone 14 Lebih Mahal untuk Konsumen Asia

Di pasar negara-negara di Asia, iPhone 14 dibanderol 20 persen lebih mahal daripada harga untuk pasar Amerika Serikat (AS).

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Setelah lama ditunggu netizen, Apple akhirnya resmi merilis iPhone 14. Sayangnya dalam peluncuran di Asia harga gawai anyar ini dibanderol 20 persen lebih mahal daripada harga untuk pasar Amerika Serikat (AS).

Di AS, iPhone 14 dijual di kisaran 799 dolar AS sampai 1.099 dollar AS.

Kenaikan harga ini disebut karena imbas penguatan dolar AS karena seruan The Fed agar mengerek suku bunga ke level tertinggi di pertemuan akhir September nanti.

Berdasarkan data Barchart, Kamis (8/9/2022) indeks dolar AS berada di level 109,77.

Meski hanya naik 0,07 persen dari hari sebelumnya, kenaikan nilai tukar tersebut menjadikan dolar ASsebagai rajanya mata uang.

Melansir dari Reuters. harga iPhone 14 di Jepang naik 20 persen jadi 119.800 Yen atau sekitar 832.17 dolar AS.

Harga ini lebiih mahal ketimbang harga iPhone 13 saat dirilis Apple tahun lalu. Saat itu iPhone 13 dijual dengan harga 99.800 yen atau 692,81 dolar AS.

Kenaikan serupa juga terjadi pada pasar terbesar ketiga Apple, yaitu China.

Apple membanderol harga iPhone 14 lebih tinggi sekitar 15 persen. Dengan kenaikan tersebut kini harga iPhone 14 di China naik harga dan dibanderol mulai dari 5.999 yuan atau setara dengan 862,42 dolar AS.

Di Taiwan, harga iPhone 14 naik 8 persen, dan naik 1 persen untuk pasar Hong Kong. Belakangan, harga ponsel Apple yang ditawarkan di Australia juga ikut terkerek naik hingga harganya melompat 4 persen.