Waspada! Puluhan Ribu Orang Terkecoh Video Kripto Apple Palsu di YouTube  

The Verge

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Puluhan ribu orang menonton video yang disiarkan langsung oleh akun palsu di YouTube, yang menampilkan wawancara lama Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook.

Video tersebut tampaknya ditujukkan untuk menarik perhatian investor kripto. Meski judul hingga deskripsi pada video tersebut memuat sederet kata kunci yang berhubungan dengan Apple, namun saat ditonton video tersebut malah menampilkan pesan-pesan aneh yang menghubungkan ke situs kripto.

Melansir dari The Verge, video dengan judul “Apple Event Live. CEO of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022” menunjukkan wawancara lama Tim Cook dengan CNN pada tahun 2018 silam.

Streamer menambahkan logo Bitcoin dan Ethereum ke video tersebut, menutupi logo "CNN Money" dengan teks "Apple Crypto Event 2022", dan menambahkan teks tebal bertuliskan “URGENT NEWS” di bagian bawah video.

Saat pengguna YouTube mengklik halaman saluran yang diklaim sebagai "Apple LIVE", URL tersebut tidak ada hubungannya dengan Apple. Hal tersebut menunjukkan, channel YouTube itu memiliki tujuan tertentu yang dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.



YouTube belum memberikan tanggapan mengenai hal ini, namun video itu telah dihapus dari platform tersebut karena melanggar persyaratan layanan YouTube.

Baca juga: Apple Akan Luncurkan iOS 16 Pada 12 September

Video siaran palsu itu datang bersamaan saat Apple merilis iPhone 14 Series di acara Apple Event yang bertajuk "Far Out", yang diadakan secara virtual pada Kamis (8/9/2022) dini hari. Menurut laporan dari The Verge, video tersebut ditonton 70 ribu orang sebelum akhirnya turun menjadi 16 ribu orang.

The Verge juga menemukan video siaran langsung mencurigakan yang diunggah channel YouTube yang mengklaim sebagai "Apple Inc". Dalam video tersebut, menampilkan wawancara Tim Cook dan CEO Tesla Elon Musk mengenai Apple dan Metaverse.

Baca juga: Apple Janjikan Baterai Sepanjang Hari untuk iPhone 14, Bisa Menonton Video hingga 20 Jam

Namun sebenarnya, itu adalah wawancara lama Musk dan pemimpin Block Jack Dorsey yang memang membahas Bitcoin. Video tersebut menyedot 10 ribu penonton, dan dihubungkan ke situs kripto mencurigakan. Saat ini YouTube telah menghapus video tersebut dari platform-nya.