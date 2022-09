Ekspansi ke Pasar Indonesia, CompAsia Gandeng Perusahaan Pembiayaan Lokal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CompAsia, salah satu perusahaan penyedia solusi perangkat sekunder terbesar di Asia mulai menggarap pasar Indonesia dengan menggandeng mitra lokal perusahaan marketplace Blicicil.

Nota kesepahaman kerjasama kedua perusahaan diteken pada Jumat 9 September 2022 kemarin berupa penyediaan layanan trade-in atau tukar tambah produk smartphone.

Blicicil merupakan aplikasi pembiayaan yang dikelola Mega Finance yang bisnisnya antara lain di penyediaan pembiayaan gadget. Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan penawaran terbaik kepada konsumen dan mempererat hubungan antara Blicicil serta CompAsia.

“Konsumen Blicicil dan CompAsia bisa mendapatkan subsidi potongan harga hingga Rp 900.000 untuk trade in ponsel," ujar Dedi, Head of Sales & Marketing Mega Finance. Dedi menambahkan, untuk fasilitas trade in ini pihaknya menggandeng sejumlah merchant seperti Sentra Ponsel, Maju Gadget, Maju Hardware, Planet Gadget dan Apollo.

Penandatanganan kerjasama antara CompAsia dan Blicicil ke depan akan diikuti dengan penawaran program menarik ke konsumen.