Tiru Tik Tok, Twitter Uji Coba Fitur Video Bergulir di Platformnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Twitter akan meluncurkan uji coba fitur baru, yang dapat menghadirkan kemudahan bagi para penggunanya untuk menampilkan video immersive layar penuh.

Hanya dengan gerakan swipe up atau kerap disebut endless scroll, pengguna Twitter dapat dengan mudah menikmati cuplikan video pendek di halaman Explore yang sebelumnya telah dirombak menjadi dua tab yaitu 'For You' dan 'Trending'.

“Twitter akan menampilkan media imersif baru berupa pemutaran video dalam tampilan layar penuh, yang dapat diakses hanya dengan mengetuk atau memperluas video dari Tweet” jelas Twitter melalui blog resminya Kamis (29/9/2022).

Inovasi ini muncul setelah Twitter melakukan survei, dimana perusahaan mencatat bahwa setiap tahunnya ada miliaran penonton yang telah mengunjungi platformnya hanya untuk melihat konten-konten video.

Alasan tersebut yang membuat Twitter memutuskan untuk mengadopsi teknologi User Interface (UI) serta fitur immersive media viewer.

Penyematan teknologi ini akan membuat desain serta tampilan video Twitter mirip dengan TikTok dan reel Instagram.

Uniknya dalam video tersebut pengguna tetap bisa membalas, me-retweet, menyukai, serta membagikan informasi yang ditampilkan Twitter dalam feed Explore.

Meski Twitter akan menampilkan cuplikan video pendek, namun perusahaan mengklaim bahwa para pengguna juga masih bisa mengirim pesan teks ke beranda dengan minimal 140 karakter.

Teknologi seperti ini sebelumnya telah lama di gagas oleh Twitter tepatnya pada Desember 2021, tepatnya saat platform media sosial TikToK sedang naik daun.

Hal tersebut yang kemudian membuat Twitter kepincut untuk menawarkan layanan video layar penuh.

Sayangnya fitur – fitur tersebut baru tersedia dalam bahasa Inggris dan khusus bagi pengguna iOS, namun melansir dari Techcrunch rencananya Twitter juga akan segera menghadirkan fitur video bergulir bagi pengguna Android, dalam beberapa pekan mendatang.

Untuk mengakses fitur video carousel pengguna cukup meluncur ke tab “Explore” guna mencari video-video terpopuler di Twitter.

Sementara untuk keluar dari mode imersif ini, pengguna bisa memilih opsi “Kembali” yang disimbolkan dengan gambar panah yang berada di sudut kiri atas.