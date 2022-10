Jadi Pelengkap iOS 16, Ini Keunggulan Fitur Charging On Hold Besutan Apple

Charging On Hold merupakan fitur peringatan yang diluncurkan Apple untuk memberikan informasi pada para pengguna, apabila suhu ponsel mereka terlalu panas saat melakukan pengisian daya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEW.COM, CALIFORNIA – Usai dirilis awal bulan lalu, belakangan sejumlah pembaruan serta fitur unik yang tersemat pada sistem operasi iOS 16 menarik perhatian para pengguna setia produk Apple. Salah satunya fitur keamanan Charging On Hold.

Charging On Hold merupakan fitur peringatan yang diluncurkan Apple untuk memberikan informasi pada para pengguna, apabila suhu ponsel mereka terlalu panas saat melakukan pengisian daya. Tak hanya itu melansir dari Apple Insider, peringatan tersebut juga akan muncul ketika suhu iPhone meningkat saat pengguna mencharge ponsel melalui CarPlay dalam mobil saat mengemudi.

Nantinya apabila gawai iPhone mengeluarkan suhu panas diatas rata-rata, secara otomatis fitur ini akan memberikan peringatan bertuliskan kalimat 'Charging will resume when iPhone returns to normal temperature' atau pengisian daya bakal dilanjutkan apabila suhu iPhone kembali normal.

Uniknya usai mengeluarkan peringatan ke pengguna, fitur ini akan langsung memutus aliran listrik pada ponsel. Namun nantinya pengisian daya dapat kembali dilanjutkan usai suhu iPhone kembali normal.

Fitur ini didesain khusus dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan baterai, serta mengantisipasi munculnya ledakan pada gawai elektronik buatan Apple, karena imbas dari peningkatan suhu.

Oleh karena itu, peringatan tersebut diatur untuk menjaga baterai agar tetap dalam kondisi aman dan sehat, seperti dikutip dari Apple Insider. Mengingat kandungan elektrolit pada baterai lithium-ion yang tersemat dalam gawai iPhone sangat sensitif terhadap panas.

Dimana kandungan tersebut dapat mengkristal dan menyumbat anoda serta katoda, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya kesehatan baterai dari waktu ke waktu.

Fitur keamanan Charging On Hold sendiri merupakan pembaruan dari fitur lawas Apple, sebelumnya raksasa elektronik asal California ini pernah merilis fitur yang dapat memberikan peringatan layar penuh ketika suhu iPhone melampaui tingkat yang diizinkan.

Namun dalam pembaruan kali ini Apple merancang fitur Charging On Hold agar dapat menahan pengisian daya iPhone tanpa intervensi, saat tingkat suhu melonjak.

Untuk mempercepat proses pendinginan ponsel, Apple juga turut memberikan sejumlah cara yang dapat dilakukan pengguna di antaranya dengan menghentikan semua aplikasi khususnya yang menggunakan data seluler, selanjutnya pengguna dihimbau untuk menyalakan Low Power Mode dan mengubah iPhone ke mode AirPlane, terakhir matikan dan tunggu iphone hingga mendingin.