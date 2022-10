WhatsApp Down Hari Ini, Pengguna Keluhkan Eror dan Tidak Bisa Kirim Pesan

TRIBUNNEWS.COM - WhatsApp dikeluhkan down atau mengalami error siang ini, Selasa (25/10/2022).

Sebagian besar pengguna mengeluhkan tidak bisa mengirim pesan WhatsApp.

Pantauan Tribunnews.com, para pengguna mengeluhkan masalah WhatsApp error ini lewat Twitter.

"KNP WHATSAPP GW ERRORRRR," cuit @svarchies.

"WhatsApp error' ya?" tanya akun Twitter @nyssadeeva_.

"Whatsapp lagi down? #whatsappdown," cuit pengguna lain.

Pengguna lain juga mengeluhkan tidak bisa mengirimkan pesan dichat grup.

"Ini whatsapp kenapa ya?? aku ngechat di grup gambar jam, kalau chat pribadi malah centang 1, padahal udah dibales," cuit @moonareas.

Tidak hanya di Indonesia, pengguna dari negara lain pun mengeluhkan masalah yang sama.

"People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down (Orang-orang Datang ke Twitter untuk melihat apakah WhatsApp sedang down)," cuit @dikshabharti128.

"Está caído WhatsApp? (Apakah WhatsApp sedang down?)," cuit @state_0f_mind.

whatsapp down atau error hari ini. Terdapat 1.134 laporan terkait WhatsApp Down (downdetector.id)

Pantauan Tribunnews.com di laman Downdetector Indonesia, downdetector.id, per pukul 14.06 WIB telah ada 1.134 laporan terkait WhatsApp Down.

56 persen melaporkan mengalami kendala masalah pada aplikasi, 26 persen pada koneksi server dan 18 persen pada situs web.

Hingga berita ini diturunkan, pihak WhatsApp maupun Meta belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini.

(Tribunnews.com/Fajar)