Kode Redeem Genshin Impact 26 Oktober 2022, Segera Klaim dan Dapatkan Primogems serta Hero's Wit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update kode redeem Genshin Impact yang masih aktif untuk Rabu (26/10/2022).

Kode redeem hanya dapat digunakan satu kali dan kode yang sudah digunakan tidak bisa dibatalkan.

Anda dapat klaim atau tukarkan kode redeem Genshin Impact dengan berbagai hadiah menarik melalui laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Kode Redeem Genshin Impact Rabu (26/10/2022), dikutip dari t-developers.com:

9BPCJCQGHAWZ - 60 Primogems and five adventurer’s experience

WT7D3CQEHVBM - 100 Primogems and 50,000 mora

WANVJAFAXTER - 100 Primogems and 10 Mystic Enhancement Ores

SA7V2DRZGAU5 - 100 Primogems and Ten mystic enhancement Ore

BSNDJC747Z7D - 100 Primogems and five hero’s wit

BSNUJGQFUTPM - 100 Primogems, 50000 Mora

GenshinEpic - 10,000 mora, three squirrel fish, three northern apple stew, ten adventurer’s experience

GS6ACJ775KNV - 10,000 Mora, 60 Primogems,

GENSHIN0928A - 60 Primogems, 10,000 Mora

nBEm3myAL2b - 100 Primogems, 50,000 Mora

MTNUJBXDD72R - 60 Primogems and five Adventurer’s Experience

GENSHINGIFT - 50 Primogems and three Hero’s Wit (this code works periodically)

3B6RYY7AHX9D - 100 Primogems and ten Mystic Enhancement Ores; valid until 17th September 2022 at 12 am (UTC -4)

JT78YH7SGWRZ - 100 Primogems and five Hero’s Wit; valid until 17th September 2022 at 12 am (UTC -4)

2BP9HY6BYFR5 - 100 Primogems and 50,000 Mora; valid until 17th September 2022 at 12 am (UTC -4)

Cara Klaim Kode Redeem Genshin Impact:

1. Buka laman https://genshin.hoyoverse.com/id/gift.

2. Klik Login, lalu masukkan Username dan Password.

3. Pilih server tempat kamu bermain.

4. Setelah muncul nama pada karakter game Genshin Impact, masukkan kode redeem yang tersedia.

5. Jika nama tidak muncul, pastikan kamu telah mengecek server dan login dengan akun yang benar.

6. Setelah itu, lakukan penukaran.

Jika berhasil, kamu akan menerima item yang ditukarkan melalui kotak pesan di dalam game.

7. Silakan periksa ke dalam game untuk memastikan bahwa kamu telah menerimanya.

8. Jika mengalami masalah, segera hubungi layanan pelanggan Genshin Impact.

(Tribunnews.com/Latifah)