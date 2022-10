Dua Operator Telekomunikasi Ini Telah Siap Layani Kegiatan KTT G20 dengan Teknologi 5G

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua operator telekomunikasi telah menyiapkan layanan jaringan mereka untuk melayani gelaran event internasional KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022.

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dan Telkomsel telah siap menghadirkan jaringan 4G dan 5G untuk mendukung suksesnya gelaran acara yang bakal dihadiri para pemimpin dunia.

XL persiapan di lapangan telah tuntas, dan per Oktober 2022 layanan data dan internet super cepat tersebut sudah bisa diakses para delegasi dan masyarakat dengan menggunakan smartphone 5G yang mendukung pita frekuensi 2.1 GHz dan 3.5 GHz.

Layanan 5G dari XL Axiata ini akan bisa diakses di 17 titik, antara lain Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Apurva Kempinski, dan Pantai Sanur.

Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, saat ini jaringan 5G XL Axiata telah siap sepenuhnya mendukung penyelenggaraan KTT G20 Bali, sekaligus mengenalkan layanan akses data dan internet super cepat ini kepada masyarakat, termasuk para tamu asing yang hadir di event internasional ini.

“Bagi XL Axiata, momentum ini juga sekaligus menjadi sarana yang sangat bagus untuk kami menambah jam terbang dalam mengelola jaringan 5G,” ujar Darmayusa dalam keterangan persnya, Kamis (27/10/2022).

Gede menambahkan, selain memastikan kualitas jaringan 4G dan jaringan 5G pada pita frekuensi 2.1 GHz, XL Axiata juga telah melakukan serangkaian uji coba 5G dengan spektrum 3.5 GHz dan menunjukkan hasil memuaskan.

XL Axiata juga menggunakan pita frekuensi 2.1 Ghz yang didukung teknologi dynamic spectrum sharing (DSS). Layanan 5G XL Axiata di kedua frekuensi bisa dinikmati oleh para delegasi G20, pelanggan, dan masyarakat di area jangkauan selama gelaran KTT G20 pada 11 - 17 November 2022.

Dengan layanan 5G ini, para delegasi KTT G20 dan masyarakat akan dapat merasakan pengalaman di jaringan 5G yang sesungguhnya, dengan berbagai keunggulan dibandingkan jaringan 4G, di antaranya kecepatan data yang lebih tinggi, latency lebih rendah, dan jumlah kerapatan koneksi yang lebih banyak.

Sementara Telkomsel memastikan kesiapan konektivitas jaringan broadband dan akses ke layanan digital yang optimal dalam rangka membuka peluang dunia untuk pulih lebih kuat bersama forum internasional Presidensi Group of 20 (G20) di Indonesia.

Direktur Network Telkomsel Nugroho menjelaskan, Telkomsel telah memperluas cakupan jaringannya dengan menggelar infrastruktur tambahan sejumlah 88 BTS 4G/LTE serta 39 BTS 5G yang menjangkau titik-titik rangkaian kegiatan Presidensi G20, menggenapi total BTS yang mencapai 7.801 unit di seluruh Provinsi Bali.

Di samping itu, Telkomsel telah mengantisipasi potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi di sejumlah wilayah, seperti area penginapan, lokasi acara utama, bandar udara, pelabuhan, hingga tempat destinasi wisata.

Hal ini dengan memastikan ketersediaan kapasitas jaringan yang memadai bagi seluruh delegasi selama acara puncak rangkaian kegiatan Presidensi G20, The 17th G20 Heads of State and Government Summit, tanggal 15-16 November 2022 di Bali.

Lebih lanjut Ia menambahkan, Telkomsel juga telah menyiagakan posko khusus serta melakukan sejumlah persiapan sejak beberapa bulan terakhir untuk memastikan optimalisasi kualitas jaringan dan layanan broadband selama acara berlangsung.

“Penguatan jaringan tersebut merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam menyediakan konektivitas jaringan broadband dan akses ke layanan digital terbaik bagi pelanggan,” kata Nugroho.