Elon Musk Langsung Pecat Eksekutif Twitter Usai Selesaikan Akuisisi

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Miliarder Elon Musk telah menyelesaikan proses akuisisi Twitter Inc senilai US$ 44 miliar pada Kamis (27/10/2022) malam.

Langkah pertama yang dia ambil usai menyelesaikan akuisisi Twitter adalah memecat pimpinan puncak perusahaan media sosial tersebut.

Selain memecat chief executive Twitter saja, Musk diketahui juga memberhentikan sejumlah direksi Twitter yang dia tuduh menyesatkannya terkait jumlah akun spam di platform tersebut.

Elon Musk memberhentikan Chief Executive Twitter Parag Agrawal, Chief Financial Officer Ned Segal dan Kepala Urusan Hukum dan Kebijakan Twitter Vijaya Gadde, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip dari Reuters.

Agrawal dan Segal diketahui berada di markas Twitter San Francisco ketika kesepakatan ditutup dan dikawal keluar, sumber tersebut menambahkan.

Twitter, Elon Musk dan para eksekutif tidak segera menanggapi permintaan komentar.

