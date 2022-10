Elon Musk Ubah Aturan Twitter, Akun Centang Biru Wajib Bayar Rp 311 Ribu

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Belum ada sepekan menjabat sebagai bos Twitter, Elon Musk dikabarkan tengah merencanakan perombakan kebijakan pada fitur Twitter Blue dengan menaikan biaya berlangganan bagi akun terverifikasi atau bercentang biru.

"Seluruh proses verifikasi sedang diubah sekarang," jelas Elon Musk dalam tweetnya, Minggu (30/10/2022).

Mengutip dari The Verge nantinya dengan kebijakan baru tersebut biaya langganan Twitter Blue akan dinaikkan menjadi 19,99 dolar AS atau sekitar Rp 311.000, harga tersebut melompat drastis dari biaya langganan sebelumnya dimana saat itu dewan Twitter hanya mematok 4,99 dolar AS atau Rp 77.000 per bulan (satuan kurs Rp 15.599).

Baca juga: Elon Musk Unggah Teori Konspirasi tentang Serangan Palu terhadap Paul Pelosi di Twitter

Diluncurkan pada Juni tahun lalu, Twitter Blue hadir sebagai layanan berlangganan pertama dari platform berlogo burung biru ini yang menawarkan akses eksklusif ke fitur premium, termasuk opsi untuk mengedit tweet yang dirilis Musk pada bulan awal bulan ini.

Elon Musk tidak menjelaskan seperti apa perubahan yang akan ditawarkan pada pelanggan Twitter Blue.

Namun menurut laporan buletin teknologi Platformer yang mengutip dari dua orang sumber kepercayaan Twitter, menjelaskan apabila nantinya pengguna tidak membayarkan biaya berlangganan, maka mereka akan kehilangan tanda centang biru.

Rencananya, pengguna dengan akun terverifikasi akan diberikan waktu selama 90 hari untuk beralih menjadi pengguna berlangganan, bila setelah tenggat waktu yang diberikan habis namun pengguna tak kunjung membayarkan tagihan maka tanda verifikasi di akun mereka secara permanen dihapus oleh Twitter.

Selain menghadirkan pembaruan bagi pelanggan centang biru, bos kendaraan supercar Tesla Inc itu juga tengah mengalihkan pengguna yang keluar dari situs Twitter untuk menampilkan laman Explore dengan tweet yang sedang tren. Langkah tersebut dilakukan untuk memikat pengguna baru sehingga Twitter bisa dapat meraup pendapatan tambahan.

Nantinya semua fitur ini bisa dijajal para pengguna setia Twitter mulai 7 November mendatang, mengingat saat ini Musk telah memberikan batas waktu pada para tim pengembang Twitter untuk mengembangkan fitur anyar tersebut sebelum akhir pekan depan.

Baca juga: Dipecat Elon Musk, Tiga Orang Petinggi Twitter Dapat Pesangon Triliunan Rupiah

Elon Musk Resmi Beli Twitter

Bos Tesla, Elon Musk resmi menyelesaikan akuisisi Twitter Inc pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Elon Musk menutup kesepakatan senilai $44 miliar untuk membeli Twitter.

Setelah resmi mengakuisisi Twitter, langkah pertama yang dilakukan Elon Musk adalah mengubah kepemimpinan.