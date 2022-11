Sempat Alami Gangguan, Ini Lima Aplikasi Serupa Instagram yang Dapat Menjadi Pilihan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aplikasi Instagram pada Senin (31/10/2022) malam mengalami gangganguan atau down, dan hal ini pun menjadi tranding topik di Twitter.

Atas kondisi tersebut, berikut alternatif lain jika anda ingin menghubungi teman, berbagi foto dan cerita (stories) untuk keluarga saat Instagram mengalami gangguan kembali.

1. Snapchat

Snapchat merupakan aplikasi serupa layaknya Instagram. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur menarik seperti stories, filter dan banyak lagi.

Snapchat juga menghadirkan fitur-fitur baru yang mirip dengan Instagram. Jika kamu mencari aplikasi berbagi foto dengan fitur inovatif, pertimbangkan untuk membuat akun Snapchat.

2. 500px

Aplikasi ini berfungsi sebagai komunitas untuk penggemar fotografi digital, yang terdiri lebih dari 195 negara. Aplikasi ini memang tidak memiliki fitur Story atau Reels seperti Instagram, tetapi 500px memiliki fitur Quest yang mengasyikkan dan memungkinkan kamu menjelajah dan melihat konten pengguna lain.

3. Retrica

Aplikasi Retrica ialah platform yang menampung gambar-gambar dan jaringan sosial media. Retrica memiliki fitur yang menarik seperti membuat gambar GIF khusus dari kolase atau kumpulan gambar. Fitur yang tersedia pada aplikasi Retrica justru mampu menampilkan sisi kreatif para pengguna.

4. We Heart It

Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagi gambar beserta kutipan. We Heart It mirip seperti Instagram yang mampu berkoneksi dengan teman maupun pengguna lain. We Heart It, menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengekspresikan diri kepada orang-orang kreatif lainnya.

5. Behance

Aplikasi ini merupakan alternatif lain dari Instagram. Behance menyediakan beberapa fitur pilihan seperti mengunggah foto dan menambahkan banyak detail fitur kreatif.

Setelah dipublikasikan, orang lain dapat menyukai, membagikan, menyimpannya, serta mengikuti dan mengirim pesan kepadamu.

Dari tab penelusuran, kamu dapat menemukan ribuan pembuat konten lainnya dan sumber inspirasi. Hal menarik lainnya dari Behance adalah aplikasi ini sepenuhnya gratis.