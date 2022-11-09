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Kode Redeem ML Terbaru 9 November 2022, Dapatkan Skin Packs Gratis di m.mobilelegends.com
Kode redeem Mobile Legends terbaru hari ini Rabu (9/11/2022), segera klaim di m.mobilelegends.com dan dapatkan skin packs gratis.
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar kode redeem Mobile Legends terbaru hari ini, Rabu (9/11/2022).
Kode redeem hanya bisa diklaim satu kali, dan sebagian besar kode redeem memiliki batas waktu pada jumlah penggunaan tertentu.
Anda bisa klaim kode redeem ML melalui laman resmi m.mobilelegends.com.
Nantinya, Anda bisa mendapatkan in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.
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Kode Redeem Mobile Legends Rabu (9/11/2022), dikutip dari t-developers:
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zwebc2c8v – New!
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WEBELIEVE
HOLAMLBB (new players only)
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axnxfb8i1
g6uduyqv6njx22dey
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z4f9vxjetac922dg4
prscdrtn3am722dew
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gm7vca9aku2j22dty
nf2pxqkba5ba22dty
qhv8t3cze2qd22dty
STEVENHEXMAS
CLASHBASHINGXMAS
Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends
1. Pertama buka laman resmi Mobile Legends atau klik di sini.
2. Pilih Redeem atau Ambil Hadiah, berada di sebelah kanan atas.
3. Masukkan kode redeem/kode penukaran yang telah kamu dapatkan.
4. Kemudian isi ID Game kamu.
5. Selanjutnya pilih Send/Kirim.
6. Perlu diingat, Verification Code atau Kode Verifikasi akan dikirim ke inbox ingame kamu, namun kode tersebut hanya bertahan selama 30 menit.
7. Kemudian cek inbox di game Mobile Legends kamu, caranya tinggal login ke game.
8. Cari pesan berisi kode verifikasi tersebut, kemudian copy.
9. Kembali lagi ke halaman laman Mobile Legends.
10. Isi kembali Redemption Code, ID Game, dan Verification Code yang telah kamu dapat.
11. Kemudian pilih Redeem.
12. Terakhir, masuk kembali ke game Mobile Legends kamu, buka pesan. Selamat kamu telah mendapatkan hadiah.
(Tribunnews.com/Latifah)