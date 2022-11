Gramedia Pustaka Utama Terbitkan Buku 'Challenge Yourself' Karya Dr Agus Tjandra

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gramedia Pustaka Utama (GPU) akan menerbitkan buku berjudul 'Challenge Yourself' karangan Dr Agus Tjandra pada November 2022.

Adapun buku tersebut berisi kumpulan langkah efektif menjadi pengusaha sukses ala Dr Agus Tjandra. Tak hanya itu, beragam pengalaman dan kiat-kiat menjadi pengusaha turut tergambar dalam buku 'Challenge Yourself'.

Buku 'Challenge Yourself' merupakan rangkuman hasil research dan re-structure pengalaman dunia bisnis, digital, fintech, dan ekosistem yang ditekuni Dr Agus Tjandra selama lebih dari 20 tahun.

Disisi lain, buku ini dirancang secara khusus agar pembaca dapat mengaplikasikan secara langsung tips dan trik yang diberikan, sehingga pembaca yang memiliki usaha dapat menghasilkan.

Baca juga: Industri Fintech Lending Berhasil Salurkan Pendanaan Rp 455 Triliun hingga September 2022

Buku 'Challenge Yourself' karangan Dr Agus Tjandra ini, membagikan pengalaman-pengalaman yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pengusaha baru atau sedang merintis.

'Challenge Yourself' memberikan arahan bagaimana mengatasi keraguan diri, membuat usaha tanpa modal, mencapai cita-cita bisinis tanpa modal dari orang tua, serta tips sukses lainnya.

Satu tips sukses yang dikutip dalam buku tersebut, "Bukan tentang berapa banyak hal yang harus dikerjakan, tetapi bagaimana keseriusan seseorang untuk melakukan satu langkah demi langkah yang dapat berdampak secara dahsyat,".

Lebih lanjut dalam buku “Challenge Yourself”, Dr. Agus Tjandra menekankan poin penting dari kesalahpahaman pengusaha akan manajemen waktu.

"Tidak ada yang bisa mengatur waktu. Manusia hanya dapat melakukan Management Activity, dengan kata lain mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada setiap waktu tertentu," tulis Dr Agus Tjandra dalam buku 'Challenge Yourself'.

Kilas tentang Dr Agus Tjandra

Dr Agus Tjandra pernah terpilih menjadi “Top 10 of Asia 2014: Asia's Most Admired Technopreneur Award”, sebuah ajang penghargaan bergengsi di Malaysia yang diselenggarakan oleh The Palace of The Golden Horses in Kuala Lumpur, Malaysia, berkat kiprahnya dalam memajukan industri ecommerce di Indonesia.

Penghargaan yang diberikan pada 21 November 2014 itu, terbilang prestisius karena dari setiap negara hanya dipilih satu hingga dua orang sebagai Top 10 Asia Corporate Ball. Perhelatan ini dihadiri perwakilan dari Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina, Hongkong, Cina, Thailand, dan Arab Saudi, beserta Raja Malaysia dan sejumlah menteri.

Agus juga pernah menyabet Penghargaan dari MURI (Musium Rekor Indonesia & Internasional & Rekor Bisnis (ReBi) “Belanja Online dengan Sistem Cicilan Pilihan & Kartu Kredit Terbanyak”.