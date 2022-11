Mengupas Fitur-fitur Menarik di Seri Terbaru Mobiuz dengan Layar Imersif 240Hz

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BenQ memperkenkan seri terbaru monitor gaming Mobiuz EX270QM dan EX270M dengan refresh rate maksimal 240Hz, 1ms GtG/MPRT dan teknologi Freesync Premium Pro untuk penggemar gaming.

Dengan dukungan refresh rate 240Hz, layar monitor ini mampu menampilkan 240 frames per detik untuk mendapatkan kejernihan tampilan dengan gameplay yant mulus untuk mendapatkan pengalaman bermain game yang imersif.

Input lag yang rendah dengan hanya 1ms GtG/MPRT mampu menghasilkan waktu response terendah hingga kemenangan setiap permainan bisa diamankan.

Fendy Lee, BenQ Indonesia Sales Manager mengatakan, gamer biasanya membutuhkan kecepatan, yakni refresh rate yang tinggi agar tampilan yang dihasilkan lebih mulus.

"Gamer juga mencari ketajaman, menginginkan detil tampilan yang tampak sempurna. Mobius punya tampilan HDR degan teknologi HDRi dengan tune in suara superior oleh TreVolo," ujarnya di Jakarta, Sabtu 19 November 2022.

Dia menambahkan, perangkat ini juga untuk menjawab kebutuhan gamer juga menginginkan perangkat yang gamer-oriented yakni perangkat yang memberikan kepuasan maksimal saat main game.

Perangkat ini juga didukung teknologi Eye-Care yang membuat mata lebih nyaman saat memainkan game.

Teknologi Freesync premium Pro menghilangkan problematika screen tearing pada layar.

Seri EX270QM memiliki layar berukuran 27 inch dengan resolusi QHD. Sementara seri EX270M memiliki resolusi layar FHD. Perangkat ini memiliki desain simple,

modern dan unik, dengan bezel paling tipis dan aksen oranye yang menggambarkan semangat kreatif yang premium.

Desainnya dibuat berdasarkan masukan dari para gamers.

Desainnya bisa disesuaikan ketinggiannya hingga 100mm, tilt 5 derajat ke bawah dan 15 derajat ke atas serta swivel ke kanan dan kiri sebanyak 15 derajat. Seri ini juga dilengkapi teknologi HDRi dan 11 mode tampilan lainnya untuk menampilkan game dan film dengan kualitas top tanpa over exposure serta speaker bawaan yang di-tune langsung oleh pakar speaker dari TreVolo.

Seri terbaru Mobius adalah EX270M dan EC270QM. Harganya masing-masing Rp 9,7 juta dan Rp 17 juta.

"Produk ini bersifat all in one termasuk untuk dukungan audio dengan kualitas suara yang imersif dan sepenuhnya diimpor oleh BenQ Indonesia dan agar tak terguncang oleh fluktuasi nilai tukar, kursnya kita hedging," ungkap Andryanto C Wijaya, Managing Director BenQ Indonesia.

"Persaingan di segmen mainstream sekarang tinggi sekali, makanya kita bikin diferensiasi melalui produk ini," imbuhnya.