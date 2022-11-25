Kode Redeem ML Terbaru 25 November 2022, Klaim di m.mobilelegends.com dan Dapatkan Skin Packs

Inilah kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini Sabtu (25/11/2022), segera klaim melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Penulis: Lanny Latifah
Editor: Tiara Shelavie
zoom-inlihat foto Kode Redeem ML Terbaru 25 November 2022, Klaim di m.mobilelegends.com dan Dapatkan Skin Packs
tangkap layar dari @mobilelegendsgame.
Tampilan skin terbaru Layla dan Fanny di Mobile Legends. Ini kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini Sabtu (25/11/2022), segera klaim melalui laman resmi m.mobilelegends.com. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Sabtu (25/11/2022).

Anda bisa klaim atau tukarkan kode redeem Mobile Legends melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah gratis in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.

Kode redeem ini hanya bisa diklaim satu kali, dan sebagian besar kode redeem memiliki batas waktu pada jumlah penggunaan tertentu.

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Dikutip dari t-developers, inilah kode redeem Mobile Legends Sabtu (25/11/2022):

3b8dkxs5kqpn22jkk – New!

qmyjrm6fjg7822jkm – New!

zwebc2c8v – New!

c26pvj2ejdhp22e72

WEBELIEVE

HOLAMLBB (new players only)

f2tp5ht3988322cga

mio9cq8i0

76ez9w8i4

axnxfb8i1

g6uduyqv6njx22dey

e9d8dg2jtzht22dg9

z4f9vxjetac922dg4

prscdrtn3am722dew

is50058hz

gm7vca9aku2j22dty

nf2pxqkba5ba22dty

qhv8t3cze2qd22dty

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Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends

1. Pertama buka laman resmi Mobile Legends atau klik di sini.

2. Pilih Redeem atau Ambil Hadiah, berada di sebelah kanan atas.

3. Masukkan kode redeem/kode penukaran yang telah kamu dapatkan.

4. Kemudian isi ID Game kamu.

5. Selanjutnya pilih Send/Kirim.

6. Perlu diingat, Verification Code atau Kode Verifikasi akan dikirim ke inbox ingame kamu, namun kode tersebut hanya bertahan selama 30 menit.

7. Kemudian cek inbox di game Mobile Legends kamu, caranya tinggal login ke game.

8. Cari pesan berisi kode verifikasi tersebut, kemudian copy.

9. Kembali lagi ke halaman laman Mobile Legends.

10. Isi kembali Redemption Code, ID Game, dan Verification Code yang telah kamu dapat.

11. Kemudian pilih Redeem.

12. Terakhir, masuk kembali ke game Mobile Legends kamu, buka pesan. Selamat kamu telah mendapatkan hadiah.

(Tribunnews.com/Latifah)

Sumber: TribunSolo.com
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Kode Redeem ML
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Game Mobile Legends (ML)
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