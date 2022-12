Langganan PLUS by GoTo, Nonton FIFA World Cup Qatar 2022 Cuma Rp1.000

PLUS by GoTo

TRIBUNNEWS.COM – Seluruh dunia, terlebih para penggemar sepak bola, menyambut perhelatan Piala Dunia setiap empat tahun sekali. Tahun ini, Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar pun telah berlangsung sejak 20 November dengan setiap pertandingan yang selalu dinantikan.

Semarak pertandingan Piala Dunia 2022 dari tim jagoanmu juga bisa disaksikan dengan mudah melalui device mana pun. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya bisa disaksikan melalui saluran televisi, kini kamu bisa menikmatinya melalui kanal penyedia layanan video streaming.

Tak mau ketinggalan, Tokopedia juga turut merayakan gegap gempita Piala Dunia 2022 dengan menawarkan berbagai macam program menarik ditawarkan kepada pelanggan. Salah satunya melalui fitur berlangganan PLUS by GoTo.

Khusus pengguna PLUS by GoTo, bisa mendapatkan keuntungan spesial yaitu voucher menonton Piala Dunia 2022 dengan hanya membayar Rp1.000 untuk paket Vidio FIFA World Cup Qatar 2022 versi mobile.

Untuk pelanggan Tokopedia yang belum berlangganan PLUS by GoTo, tersedia juga paket Vidio FIFA World Cup Qatar 2022 versi mobile dengan biaya super murah, yakni hanya Rp45.000. Cukup cari ‘Vidio’ di kolom pencarian Tokopedia dan dapatkan promo menariknya.

Penawaran lain dari PLUS by GoTo

Yuk, berlangganan PLUS by GoTo agar kamu bisa menikmati banyak penawaran menarik lainnya yang bikin nonton Piala Dunia 2022 makin seru!

Sebagai contoh, kamu bisa mendapatkan Bebas Ongkir tanpa batas yang bisa digunakan untuk membeli ribuan produk berlogo PLUS mulai dari camilan, baju bola, perlengkapan dekorasi bola, hingga produk olahraga lainnya.

Pengguna yang berlangganan PLUS by GoTo juga bisa menikmati benefit lainnya, seperti bebas konsultasi di Halodoc, voucher cashback belanja kebutuhan harian Rp100.000 tiap bulan dari Tokopedia NOW!, dan diskon hingga Rp2.000.000 untuk pembelian tiket pesawat, kereta api dan hotel dari Tokopedia Travel.

Yuk, nonton Piala Dunia 2022 Qatar dengan lebih menyenangkan dan rasakan benefit lainnya dengan berlangganan PLUS by GoTo, sebab ada diskon berlangganan sebesar 50 persen untuk semua pelanggan.

Caranya mudah! Buka aplikasi Tokopedia dan berlangganan PLUS by GoTo atau klik tautan ini, selama periode tertentu kamu cuma perlu bayar Rp25.000 per bulan, lho!

Penulis: Matheus Elmerio Manalu | Editor: Bardjan