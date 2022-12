Kode Redeem Mobile Legends Terbaru 5 Desember 2022, Dapatkan Hadiah Gratis di m.mobilelegends.com

TRIBUNNEWS.COM - Simak update kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Senin (5/12/2022).

Kode redeem ini hanya bisa diklaim satu kali, dan sebagian besar kode redeem memiliki batas waktu pada jumlah penggunaan tertentu.

Anda bisa klaim atau tukarkan kode redeem Mobile Legends melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah gratis in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.

Timnas esports Indonesia bertanding melawan timnas esports Filipina dalam final Mobile Legends SEA Games 2019 di Filoil Flying V Center, Manila, Filipina, Minggu (8/12/2019). Timnas esports Indonesia berhasil meraih medali perak (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Dikutip dari t-developers, inilah kode redeem Mobile Legends Senin (5/12/2022):

0a5nh1c4j – Redeem this code and get free rewards.

572tn5r8tu4t22jp4 – Redeem this code and get free rewards.

4jhdms4pea4k22jp3 – Redeem this code and get free rewards.

3b8dkxs5kqpn22jkk – Redeem this code and get free rewards.

qmyjrm6fjg7822jkm – Redeem this code and get free rewards.

zwebc2c8v – Redeem this code and get free rewards.

glw5g5c8v – Redeem this code and get free rewards.

urkipfc8v – Redeem this code and get free rewards.

h8h3c68mrpnx22jbt – Redeem this code and get free rewards.

RM0KDOC4J – Redeem this code and get free rewards.

OV00SXC4J – Redeem this code and get free rewards.

PolloCon2022 – Redeem this code and get free rewards.

HOLAMLBB (new players only) – Redeem this code and get free rewards.

Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends

1. Pertama buka laman resmi Mobile Legends atau klik di sini.

2. Pilih Redeem atau Ambil Hadiah, berada di sebelah kanan atas.

3. Masukkan kode redeem/kode penukaran yang telah kamu dapatkan.

4. Kemudian isi ID Game kamu.

5. Selanjutnya pilih Send/Kirim.

6. Perlu diingat, Verification Code atau Kode Verifikasi akan dikirim ke inbox ingame kamu, namun kode tersebut hanya bertahan selama 30 menit.

7. Kemudian cek inbox di game Mobile Legends kamu, caranya tinggal login ke game.

8. Cari pesan berisi kode verifikasi tersebut, kemudian copy.

9. Kembali lagi ke halaman laman Mobile Legends.

10. Isi kembali Redemption Code, ID Game, dan Verification Code yang telah kamu dapat.

11. Kemudian pilih Redeem.

12. Terakhir, masuk kembali ke game Mobile Legends kamu, buka pesan. Selamat kamu telah mendapatkan hadiah.

