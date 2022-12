30 Link Twibbon Hari Hak Asasi Manusia 2022, Beserta Cara Buatnya dan Bagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan link Twibbon berikut ini cocok digunakan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022.

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 diperingati setiap 10 Desember, yang tahun ini jatuh pada Sabtu (10/12/2022).

Majelis umum PBB menetapkan 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia atau Hari HAM Sedunia dimulai pada tahun 1950.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan hak hidup setiap individu di dunia.

Tujuan diadakanya Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 ini oleh PBB sebagai upaya untuk memperluas sistem perlindungan HAM di belahan dunia manapun.

Sementara tema pada Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 ini adalah Dignity, Freedom and Justice for All atau "Martabat, Kebebasan dan Keadilan untuk Semua."

Menggunakan Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 ini dapat digunakan untuk memeriahkan dan mengampanyekan pesan pada peringatan tersebut.

30 link Twibbon berikut ini cocok digunakan untuk memeriahkan acara Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022.

Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022 berikut juga dapat dibagikan di media sosial.

Kumpulan Link Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022

