Penjualan Merosot, Apple Dikabarkan Bakal Pangkas Harga iPhone 15

Iphone 15. Apple Inc dilaporkan akan menjual iPhone 15 plus dengan harga lebih murah pada tahun depan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Produsen ponsel Apple Inc dilaporkan akan menjual iPhone 15 plus dengan harga lebih murah pada tahun depan.

Kabar ini jadi perbincangan hangat publik setelah analis tipster yeux1122 memposting sebuah unggahan di platform Naver.

Dalam postingan tersebut Yeux1122 menyebut bahwa Apple tengah melakukan pembicaraan untuk memangkas harga iPhone 15 plus yang rencananya dirilis Apple pada 2023.

Baca juga: Produksi iPhone Terganggu, Saham Apple Sepanjang 2022 Telah Merosot ke Level Terendah

Meski Apple hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, namun melansir dari Forbes apabila rencana tersebut direalisasikan maka harga iPhone 15 Plus yang dibanderol mulai dari 799 dolar AS atau sekitar Rp 12,4 juta (satuan kurs Rp 15.522) kemungkinan akan ikut turun, menjadi 699 dolar AS atau Rp 10,8 juta.

Turunnya harga jual iPhone 15 disinyalir menjadi strategi baru bagi Apple untuk menggenjot pendapatannya yang anjlok, setelah beberapa bulan terakhir penjualan iPhone 14 series mengalami penurunan.

“Penurunan mereka jauh di luar jangkauan yang diprediksi, akibatnya Apple akan secara agresif memberi harga pada penggantinya,” ujar yeux1122.

Imbas menurunnya permintaan penjualan iPhone 14 plus lantas membuat perusahaan mitra Apple Pegatron, melaporkan penurunan pemasukan sebesar 28,3 persen selama November year-over-year.

Walau iPhone 15 series masih akan dirilis pada tahun depan, namun sejumlah bocoran terkait tampilan dan desain dari produk anyar Apple sudah mulai berseliweran di berbagai media sosial.

Baca juga: Harga iPhone 13 Turun Hingga Rp 1,7 Juta, Inilah Daftar Harga iPhone Terbaru

Menurut informasi yang beredar, iPhone 15 series akan hadir dengan port USB-C. Dukungan ini diberikan Apple setelah sejumlah negara khususnya di kawasan Uni Eropa mulai mewajibkan semua gawai untuk dipasangi USB-C per tahun 2024.

Tak hanya itu iPhone 15 juga akan menambahkan prosesor A17 yang diperbarui oleh TSMC dalam 3 nm pada tahun 2023. Serta turut menyematkan sensor periskop yang memberikan efek zoom optik yang lebih efektif, sehingga tampilan iPhone 15 dapat memanjakan penggunanya.

Untuk tampilan iPhone 15 mengusung Flat Design mirip seperti seri iPhone 12. Dengan tampilan ini tepi ponsel akan sedikit melengkung atau Rounded Corner Design. Sementara belakang body iPhone 15 bakal mirip seperti iPhone 5c.

Berbeda dari seri sebelumnya, iPhone 15 series dikabarkan hadir dengan menghilangkan model Pro Max. Sebagai gantinya, Apple akan menyematkan varian Ultra. Perubahan ini dilakukan agar Apple dapat menampilkan kecanggihan dan teknologi dari iPhone 15.