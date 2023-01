Pecinta Harry Potter, Hogwarts Legacy Digadang Jadi Game Terbesar pada 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Peluncuran game Hogwarts Legacy yang akan datang diprediksi akan menjadi rilis terbesar pada 2023.

Di atas kertas, 12 bulan pada tahun ini pun disebut akan menjadi 'bulan yang sibuk' untuk rilis video game baru.

Dikutip dari laman comicbook, Rabu (4/1/2023), WB Games tidak hanya akan melepaskan Hogwarts Legacy pada awal Februari mendatang.

Namun juga judul lainnya seperti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Starfield, Diablo 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, dan banyak game lainnya akan dirilis pada tahun ini.

Dengan semua game ini, Hogwarts Legacy tentunya akan memiliki persaingan yang ketat.

Namun sepertinya game Dunia Sihir yang telah lama ditunggu-tunggu kini telah memulai periodenya dengan awal yang panas.

Berdasarkan informasi yang berasal dari Amazon, Hogwarts Legacy saat ini menjadi judul terlaris nomor 1 secara keseluruhan untuk game yang muncul pada PS5.

Meskipun sebulan lagi dari rilis, Hogwarts Legacy kini menjual lebih banyak game yang tersedia secara aktif seperti Sonic Frontiers, Elden Ring dan Marvel's Midnight Suns.

Di PS4, game tersebut saat ini menduduki peringkat 6, sementara Xbox Series X melihatnya muncul di posisi 4.