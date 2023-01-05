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Kode Redeem Free Fire 5 Januari 2023, Dapatkan Skins dan Characters Gratis
Ini kode redeem Free Fire untuk hari ini Kamis (5/1/2023), dapatkan Skins dan Characters gratis.
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kode redeem Free Fire untuk hari ini, Kamis (5/1/2023).
Diketahui, kode redeem merupakan kode berjumlah 12 hingga 16 digit yang terdiri dari huruf dan angka acak.
Kode redeem Free Fire ini dapat Anda klaim atau tukarkan melalui situs resmi penukaran hadiah reward.ff.garena.com.
Anda bisa mendapatkan hadiah menarik misalnya seperti gloo wall skins, pets, characters, skins, diamond, senjata, costume bundle, voucher, dan item-item gratis lainnya.
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Jika terdapat kode redeem FF yang tidak bisa ditukarkan, artinya kode tersebut mungkin sudah melebihi batas waktu penukaran.
Inilah kode redeem Free Fire Kamis (5/1/2023), dikutip dari insidesport.in:
SARG886AV5GR
ZYPPXWRWIAHD
8F3QZKNTLWBZ
W0JJAFV3TU5E
WLSGJXS5KFYR
FF11HHGCGK3B
FF119MB3PFA5
B6IYCTNH4PV3