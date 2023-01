Apple Akan Jual iPhone 15 Pro dengan Harga Lebih Mahal, Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Apple dikabarkan akan menjual iPhone 15 Pro dengan harga lebih mahal pada peluncurannya tahun ini.

Dilansir dari MacRumors, kenaikan harga tersebut disinyalir karena tingginya harga material untuk memproduksi perangkat tersebut.

Sebelumnya, Apple telah membatalkan rencananya memproduksi iPhone SE 4 karena kurangnya peminat. Namun Apple belum mengungkap harga pasti dari penerus iPhone 14.

Apple pada September 2022 telah meluncurkan iPhone 14, di mana untuk model standar dan Pro memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Perbedaan itu terletak pada fitur baru yang diperkenalkan Apple yakni Dynamic Island.

Fitur Dynamic Island sendiri berbentuk seperti pil berwarna hitam yang dapat menyamarkan kamera depan TrueDepth dengan desain punch hole.

Fitur ini juga dapat memudahkan penggunanya dalam berinteraksi dan mengelola sejumlah aplikasi tertentu secara lebih praktis.

Misalnya, mengontrol pemutar musik, mengelola peta, menjawab dan menutup panggilan FaceTime, serta aktivitas lain.

Alih-alih membuka aplikasi, pengguna hanya perlu mengetuk atau menahan Dynamic Island untuk berinteraksi dengan iPhone.

Karena adanya fitur ini, Apple membanderol iPhone 14 Pro sedikit lebih mahal dibandingkan iPhone 14 Plus.

Pada awal peluncurannya, iPhone 14 Plus dibanderol 899 dolar AS, sedangkan model iPhone 14 Pro dibanderol 999 dolar AS.