Dukung Revolusi Industri 4.0, Operator Telekomunikasi Perkenalkan Produk Digital Segmen Korporasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi mendorong penguatan semangat pencapaian industri 4.0 secara lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, Telkomsel memperkenalkan ragam solusi bisnis berbasis digital dari Telkomsel Enterprise.

Mengusung tema ‘Partnering Up to Accelerate Business Growth’, kegiatan ini mengedepankan semangat kolaborasi untuk meningkatkan bisnis ke tahap selanjutnya.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit mengatakan perkenalan tersebut dilakukan dengan semangat kolaborasi yang merupakan elemen yang kuat untuk segala jenis bisnis korporasi dan industri.

Hubungan yang terjalin dan berbagai bentuk kerja sama yang dapat dibangun dengan koneksi tersebut akan menjadi kunci untuk meningkatkan bisnis ke tahap selanjutnya.

"Kami berharap dapat membuka peluang lebih banyak bagi para pelanggan korporat untuk berkolaborasi dan berakselerasi maju,” kata Sigit dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa(31/1/2023).

Telkomsel Enterprise menghadirkan beragam solusi digital unggulan bagi segmen korporasi, seperti solusi layanan Telkomsel Enterprise Advanced Connectivity dengan produk Smart Lighting, Smart Metering, dan Smart Lock (IoT NTrance) sebagai solusi end-to-end berbasis konektivitas Narrow Band Internet-of-Things (NB IoT) yang dapat menjawab kebutuhan efisiensi biaya dan daya dengan cakupan yang lebih luas.

Solusi Enterprise Advanced Connectivity didukung oleh dasbor IoT Control Center dan monitoring yang memudahkan pengontrolan secara real-time.

Kemudian, Telkomsel Enterprise juga menampilkan solusi Telkomsel Customer Engagement (nGage) yang merupakan platform berbasis cloud yang dapat menambahkan fungsi komunikasi real-time (telepon, SMS, pesan instan, jejaring sosial, konten video) ke dalam aplikasi melalui integrasi application.

Ada juga Programming Interface (API) dengan kapabilitas antara lain Omnichannel Messaging, Number Masking, hingga Video API untuk memungkinkan berbagai skenario komunikasi.

Telkomsel juga mendukung Smart Manufacturing yang merupakan one stop solution menyeluruh dengan kapabilitas untuk mengintegrasikan rantai suplai perusahaan dari hulu ke hilir (end-to-end supply chain) lengkap dengan solusi production control monitoring, Overall Equipment Efficiency (OEE), quality control using computer vision, traceability, warehouse management, manufacturing execution system (MES) dengan menyediakan data platform sehingga meningkatkan stabilitas operasi bisnis dari aspek efisiensi, produktivitas, dan keamanan.

"Kami juga menghadirkan beragam solusi bisnis digital unggulan lainnya, seperti Touch to Talk, Solusi Security, Customer Engagement Platform (CEP), serta Smart Mining," ujar Sigit.

Telkomsel juga menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan solusi Smart Mining dan Private Network bersama perusahaan kontraktor pertambangan PT Putra Perkasa Abadi (PPA). Sebelumnya di industri pertambangan, Telkomsel juga telah menerapkan solusi 5G Underground Smart Mining pertama di Indonesia pada September 2022 bersama PT Freeport Indonesia dan MIND ID.

"Di tengah kondisi ekonomi dunia yang cukup menantang saat ini, transformasi digital tentu akan membantu pelanggan bisnis dari semua jenis industri untuk menjadi lebih produktif, efisien, dan aman. Telkomsel Enterprise kini hadir sebagai sumber kekuatan teknologi digital yang dapat mendukung transformasi dan akselerasi pertumbuhan bisnis dengan ragam solusi terlengkap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan," tutup Sigit.