Kode Redeem Mobile Legends 1 Februari 2023, Klaim Hadiah Gratis Lewat m.mobilelegends.com

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah kode redeem Mobile Legends (ML) untuk hari ini, Rabu (1/2/2023).

Anda dapat klaim atau tukarkan kode redeem ML melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah gratis in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.

Kode redeem ini hanya bisa diklaim satu kali dan sebagian besar kode redeem memiliki batas waktu pada jumlah penggunaan tertentu.

Dikutip dari t-developers, inilah kode redeem Mobile Legends Rabu (1/2/2023):

EAKSUY2228C: Redeem cd key and get free 300 Diamonds (New Code)

GU4PRS: Redeem cd key and get free 1000 Diamonds

Z9D9A622288: Redeem cd key and get free Summon Scrolls and 500 Advance Essence

K54G8B: Redeem cd key and get free 500 Diamonds

PTFCPC22289: Redeem cd key and get free 500 Diamonds

XMASFUN689: Redeem cd key and get 20 Premium Summon Scrolls

MBZHQ5: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get 1000 Diamonds

HJPHU222277: Redeem cd key ml and get free 500 Diamonds

CUNZJZ22274: Redeem Mobile Legends Adventure Codes for 500 Advance Essence

TNEEY822275: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 500 Diamonds

6OQGJ7: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 500 Diamonds

8TKYE8: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 500 Diamonds

SZYP34: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 1000 Diamonds

DPW4TB: Redeem cd key codes for mobile legends adventure and get 500 Diamonds

CGUNBA22264: Redeem ml adventure mirage codes and get 1000 Diamonds

BFU77C22263: Redeem mla adventure cd key and get 500 Diamonds

5TS2JD22262: Redeem mla code du mirage and get 500 Diamonds

KB7LF7: Redeem mobile legends adventure gift code and get 500 Diamonds

TB8VUA: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get mobile legends 100 free summons

DKMEQF2225W: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 500+ Diamonds

AKAKURO77: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free 7777 Coins

5WYYQZ: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get free third Bubble Spell

SUMMER777: Redeem code and get free Summon Tickets

XSGXZJ: Redeem mirage code mla 4 and get free second Bubble Spell

HOTMLA: Redeem code and get free First Bubble Spell

Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends

1. Pertama buka laman resmi Mobile Legends di https://m.mobilelegends.com/.

2. Pilih Redeem atau Ambil Hadiah, berada di sebelah kanan atas.

3. Masukkan kode redeem/kode penukaran yang telah kamu dapatkan.

4. Kemudian isi ID Game kamu.

5. Selanjutnya pilih Send/Kirim.

6. Perlu diingat, Verification Code atau Kode Verifikasi akan dikirim ke inbox ingame kamu, namun kode tersebut hanya bertahan selama 30 menit.

7. Kemudian cek inbox di game Mobile Legends kamu, caranya tinggal login ke game.

8. Cari pesan berisi kode verifikasi tersebut, kemudian copy.

9. Kembali lagi ke halaman laman Mobile Legends.

10. Isi kembali Redemption Code, ID Game, dan Verification Code yang telah kamu dapat.

11. Kemudian pilih Redeem.

12. Terakhir, masuk kembali ke game Mobile Legends kamu, buka pesan. Selamat kamu telah mendapatkan hadiah.

