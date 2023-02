Epson Indonesia Luncurkan Inovasi Produk Ramah Lingkungan

TRIBUNNEWS.COM - Di awal tahun 2023, Epson Indonesia melalui peluncuran jajaran produk printer bisnis multifungsi terbaru kembali menunjukkan komitmen dan kontribusi terhadap keberlanjutan atau Sustainability.

Mengusung tema Love the Life You Live: Sustainable for The Future, Epson menghadirkan solusi mencetak yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Melalui tema ini, Epson mengajak seluruh rekan bisnis dan pengguna Epson mengambil langkah nyata dan menjadi bagian dari perwujudan Keberlanjutan atau Sustainability.

Pada kesempatan hari ini, hadir pula perwakilan dari WWF-lndonesia yang akan bercerita tentang program partnership dengan Epson Indonesia yang sudah dijelaskan berupa dukungan rehabilitasi terumbu karang di Alor. Dimana program tersebut sejalan dengan campaign 'Turn Down the Heat'.

Melalui peluncuran Printer Bisnis Multifungsi A3 terbaru yaitu Workforce Enterprise AMC4000, C5000, dan C6000, pada rentang kecepatan cetak secara berurutan 40, 50, 60 halaman per menit, Epson mampu menyediakan solusi mencetak warna dan penggandaan dokumen yang mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi biaya baik bagi para pengguna perkantoran maupun percetakan.

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan dengan Desain yang Ringkas

AM-C6000 memiliki fitur kecepatan pindai dokumen A4 yang lebih tinggi, meningkat dari 1 10ipm menjadi 120ipm, dan secara signifikan jauh lebih ringkas disbanding produk pendahulunya. Bobot printer jauh berkurang dari 177.1Kg menjadi 99.4kg, sehingga memudahkan instalasi di kebanyakan ruangan perkantoran. Produk baru ini juga dilengkapi dengan Layar Panel Sentuh berukuran 10.1 inchi dan nilai TEC yang berkurang dari 0.41 kWh menjadi 0.25kWh.

WorkForce Enterprise seri AM terbaru ini ditenagai oleh Teknologi Bebas Panas Epson, yang sepenuhnya menghilangkan panas pada proses pengeluaran tinta, sehingga printer mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan printer laser di pasaran. Printer terbaru ini juga menyertakan alat pemantau konsumsi daya yang dapat terlihat pada bagian bawah layar beranda, dan ikon daun hijau untuk menampilkan penghematan kertas saat mencetak atau penggandaan dokumen secara bolak-balik

Melalui peluncuran produk ini, Epson memperkenalkan tiga jenis solusi diantaranya:

1 . Sustainability Solution: Pada area ini Epson menghadirkan perbandingan konsumsi listrik antara produk yang baru diluncurkan berbanding printer multifungsi berteknologi Laser dimana Epson Business Inkjet sangat jelas terlihat memiliki konsumsi daya serta panas yang jauh lebih rendah yang terlihat pada Thermal Camera yang meyorot kedua printer Inkjet dan Laser secara bersamaan.

Epson juga menjelaskan bagaimana siklus dokumen dari mulai pertama sekali dicetak, dipergunakan, dipindai dengan Pemindai Epson berkecepatan tinggi untuk pengarsipan digital serta kertas yang digunakan bahwa dapat didaur ulang secara langsung dengan menggunakan produk Paperlab Epson. Produk Paperlab ini menggunakan teknologi Dry Fiber dan mampu mendaur ulang kertas yang sudah dicetak menjadi kertas baru yang dapat dipergunakan kembali. Sangat ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan

2. Office Printing Solution: Pada area ini Epson memperkenalkan produk terbaru Workforce Enterprise seri AM yang memiliki menawarkan berbagai benefit yaitu Ramah Lingkungan, Penggunaan yang mudah (Stress Free), Ringkas dan Hemat tempat (Small Footprint), Solusi terintegrasi, konfigurasi modular sesuai kebutuhan pengguna serta Inovasi untuk meningkatkan ketahanan dan kemudahan perawatan serta biaya cetak yang lebih terjangkau

3. Printing Management Solution: Workforce Enterprise seri AM ini juga hadir dengan berbagai perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan mengelola pencetakan yaitu diantaranya Epson Print Admin (EPA) untuk membuatkan aturan pencetakan dengan pembatasan kuota cetak per orang atau departemen, dan mencetak dengan fitur sekuriti seperti password atau PIN atau menggunakan kartu akses. Selanjutnya Epson Remote Service (ERS) untuk memudahkan melakukan pemantauan dan perbaikan dari jarak jauh dan bahkan membuatkan laporan jumlah dokumen yang tercetak selama periode tertentu. Kemudian ada juga Document Capture Pro untuk solusi digitasi serta beberapa perangkat lunak lainnya

Jajaran WorkForce Enterprise seri AM ini diperlengkapi dengan solusi solusi baru yang dirancang oleh Epson untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya.

Fitur bawaan Optical Character Recognition (OCR)

Tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan, pengguna kini dapat membuat PDF yang dapat dicari langsung dari perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi pengguna yang memindai dokumen langsung ke folder bersama atau penerima email. Opsi Optical Character Recognition (OCR) baru* memungkinkan pengguna mencari kata atau karakter untuk mencari dokumen dalam folder dengan mudah. Ini mengurangi kerumitan bagi pengguna karena mereka tidak perlu melakukan pencarian manual melalui folder untuk menemukan file yang mereka cari. Ini juga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengambil data dari dokumen dengan fungsi salin dan tempel.