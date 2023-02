Tower of Fantasy Rayakan Half Year Anniversary di Jakarta

Tower of Fantasy Half Year Anniversary akan hadir di Mugi Kopi Kedoya pada 17-19 Februari 2023 pukul 11.00-20.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobile game, Tower of Fantasy dengan arena permainan terbuka yang populer MMORPG akan segera merayakan 6 bulan perilisannya pada pertengahan bulan Februari 2023.

Selain rangkaian aktivitas bertajuk Half Year Anniversary yang kini sedang berlangsung di dalam permainan, kemeriahan juga akan hadir secara langsung di Jakarta dan bisa dinikmati oleh Wanderers (pemain).

Mulai 17-19 Februari 2023, Wanderers yang memiliki akun Tower of Fantasy dengan minimal level 80 dapat mengunjungi Mugi Kopi Kedoya untuk menikmati makanan dan minuman gratis bersama 6 maid cantik yang akan bercosplay sebagai karakter Tower of Fantasy, diantaranya Franzeska Edelyn sebagai Annabella, Naomi Hasegawa sebagai Fenrir, Clausiee sebagai Shirli, Jena Dammaya sebagai Lin, Silchancrayon sebagai Ruby dan Anizu Chie sebagai Alyss.

Setiap Wanderers yang datang juga akan mendapatkan kode redeem spesial berisikan berbagai hadiah in-game berharga seperti Dark Crystal, Red Nucleus, serta kesempatan untuk ikut dalam undian berhadiah Mi-A Garuda Merchandise Set, Tower of Fantasy Global Launch Merchandise Set, Nemesis Figurine, Mi-A Nendoroid Figurine dan Meryl Nendoroid Figurine.

Seluruh hadiah akan diundi pada tanggal 19 Februari 2023. Wanderers juga diajak untuk unjuk kebolehan bermain Tower of Fantasy melalui tantangan Bygone Phantasm Speed Run.

Pemain dapat menggunakan laptop yang tersedia di venue acara untuk mencetak rekor setinggi-tingginya di Bygone Phantasm dan dapatkan berbagai hadiah menarik seperti Mi-A Garuda Merchandise Set, Nemesis Figurine, Mi-a Nendoroid Figurine, Meryl Nendoroid Figurine, Dark Crystal, hingga Red Nucleus.

Tower of Fantasy Half Year Anniversary akan hadir di Mugi Kopi Kedoya pada 17-19 Februari 2023 pukul 11.00-20.00 WIB, dengan acara after party berupa karaoke sing along dan penampilan musik dari DJ pada tanggal 19 Februari 2023.