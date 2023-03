Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru Hari ini, 3 Maret 2023, Dapatkan Hadiah Gratis di pubgmobile.com

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kode redeem PUBG Mobile terbaru pada hari ini, Jumat (3/3/2023).

Kode redeem PUBG Mobile adalah kode yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.

Kumpulan kode redeem PUBG Mobile terbaru ini dapat untuk diklaim atau ditukarkan pada laman resmi penukaran hadiah pubgmobile.com.

Segera klaim atau tukarkan kode redeem PUBG Mobile, untuk dapatkan hadiah menarik.

Seperti UC, Emote, Skin Senjata, Koin BP, Peti Premium, Peti Klasik, Voucher Karakter, dan item-item gratis lainnya.

Hadiah akan ditambahkan langsung dan digunakan secara otomatis pada akun game PUBG pemain.

Baca juga: Zuxxy & Microboy Usung Ambisi Bawa Persija x EVOS Juara Dunia PUBG Mobile

Jika kode redeem PUBG tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Atau karena pembatasan server yang tidak berlaku di server lainnya.

Berikut adalah daftar kode redeem PUBG Mobile terbaru, Jumat, 3 Maret 2023, mengutip dari laman t-developers:

PGHZDBTFZ95U - M416 Skin only for the first 5000 players

DKJU10GTDSM - 2100 Silver Fragments

DKJU8LMBPY - Free Silver Fragments

UCBYSD800 - 800 UC

MIDASBUY - free rename card & room card