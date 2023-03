Laptop Anyar Ini Jadi Pembuktian Axioo di Segmen Gaming

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laptop gaming merupakan salah satu yang paling digandrungi dan dianggap sebagai kasta tertinggi dalam segmen industri laptop.

Direktur Utama PT Tera Data Indonusa Tbk Michael Sugiarto mengatakan, laptop gaming kerap menjadi wadah pembuktian bagi produsen laptop untuk memberikan performa terbaik ke pengguna.

Pihaknya pun sebagai produsen laptop lokal turut menghadirkan seri laptop gaming pertamanya dengan nama Axioo Pongo.

“Sebagai laptop gaming, pastinya Axioo Pongo memiliki spesifikasi terbaik mulai dari seri prosesor kelas berat, sampai dengan kartu grafis yang siap menampilkan kualitas visual terbaik bahkan pada game-game yang dikenal realistis,” ucap Michael dalam keterangannya dikutip Rabu (8/3/2023).

Nama Pongo mempresentasikan orisinalitas Indonesia dari nama latin Orang Utan yang dikenal tangguh dan mampu bertahan diberagam kondisi mengingat habitatnya yang berada di hutan belantara Indonesia.



Ada tiga pilihan seri prosesor yang bisa dipilih para gamer sesuai kebutuhannya antara lain Intel Core i7-11700 processor (up to 4.9GHz, TDP: 65W), Intel Core i5-11400 processor (up to 4.4GHz, TDP: 65W), dan Intel Core i3-10100 processor (up to 4.3GHz, TDP: 65W).

Ketiga seri prosesor di atas merupakan tipe desktop prosesor, besutan Intel, sehingga para gamer dapat menikmati performa dari pc gaming yang hadir dalam sebuah laptop.



Selain itu laptop ini juga telah menyiapkan dua slot SODIMM dual channel DDR4.

Besaran RAM yang didukung bisa mencapai 64GB, sehingga lebih fleksibel bagi gamer untuk melakukan peningkatan kapasitas.

“Kustomisasi juga bisa dilakukan di sisi kapasitas penyimpanan dengan tiga slot storage untuk 2x M.2 2280 NVMe dan 1x SATA 2.5” dengan kapasitas penyimpanan hingga 6TB,” jelas Michael. Seri Axioo Pongo ini dibanderol dengan harga mulai dari harga Rp 12 juta.