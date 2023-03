Perluas Integrasi Teknologi AI, Microsoft Rilis Aplikasi Asisten Dynamics 365 Copilot

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Tak puas merilis mesin pencarian Bing dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), kali ini Microsoft kembali memperkenalkan produk terbarunya bernama Microsoft Dynamics 365 Copilot yang mengandalkan kemampuan AI.

Lewat cuplikan video yang yang dirilis di blog perusahaan, Microsoft secara resmi memamerkan Microsoft Dynamics 365 Copilot, sebuah aplikasi asisten virtual berbasis AI yang didesain khusus untuk membantu perusahaan menjalankan fungsi bisnisnya.

Di antaranya membantu para penjual mengurangi tugas-tugas yang sifatnya berulang seperti membalas e-mail dari pelanggan, serta menulis ringkasan meeting di Teams yang akan dikirim lewat e-mail melalui Outlook.

Tak hanya itu Microsoft mengklaim aplikasi barunya dapat melakukan obrolan dengan gaya yang interaktif, lantaran teknologi AI yang disematkan ke Microsoft Dynamics 365 Copilot dipadukan dengan sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) dan Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM).

“Dengan Dynamics 365 Copilot, sistem akan membantu pekerja menggunakan teknologi AI di bidang penjualan, layanan, pemasaran, operasi, dan rantai pasokan dalam waktu yang lebih singkat,” jelas Chief Executive Officer Microsoft, Satya Nadella dikutip dari Techcrunch.

“Jika Anda memikirkan seorang agen customer services, ia harus menjawab pertanyaan konsumen dengan 18 database yang berbeda untuk memberikan tanggapan. Kini dengan copilot memungkinkan Anda memverifikasi 18 database sekaligus dan menyusun tanggapan,” tambah Nadella.

Meski menawarkan kemampuan yang cukup mengesankan untuk membantu meringankan tugas – tugas para penjual.

Akan tetapi, Dynamics 365 Copilot diketahui masih memiliki kelemahan seperti kurang tepat dalam memberikan jawaban terkait data laporan keuangan.

Nadella sendiri juga turut mengakui bahwa layanannya masih jauh dari kata sempurna. Namun saat ini perusahaan tengah mencoba mengindikasi kesalahan pada sistem sehingga Dynamics 365 Copilot dapat beroperasi dengan sempurna.

Sebagai informasi selain merilis Dynamics 365 Copilot dan Bing, belakangan ini Microsoft dilaporkan tengah menggarap beberapa produk AI. Tak dijelaskan layanan apa saja yang akan dipamerkan perusahaan ke publik itu.

Menurut informasi yang beredar semua produk AI terbaru dari Microsoft akan resmi meluncur di acara The Future of Work with AI” pada 16 Maret 2023.