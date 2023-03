Samsung akan Rilis 3 Model Galaxy Tab S9 di Paruh Kedua Tahun Ini

Samsung meluncurkan tiga model Galaxy Tab S9 (Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus dan Galaxy Tab S9 Ultra) pada paruh kedua tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Sebuah laporan dari GalaxyClub baru-baru ini mengungkapkan Samsung meluncurkan tiga model Galaxy Tab S9 (Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus dan Galaxy Tab S9 Ultra) pada paruh kedua tahun ini.

Ketiga model itu bisa disebut sebagai penerus dari Galaxy Tab S8 yang telah diluncurkan Samsung pada Februari 2022.

Laporan tersebut menunjuk ke nomor model SM-X710 (Wi-Fi), SM-X716B (5G Global), dan SM-X718U (5G US) untuk Galaxy Tab S9. Galaxy Tab S9 Plus diharapkan hadir dengan nomor model SM-X810 (Wi-Fi), SM-X816B (5G Global), dan SM-X818U (5G US).

Kemudian nomor model SM-X910 (Wi-Fi), SM-X916B (5G Global), dan SM-X918U (5G US) kemungkinan berkaitan dengan Galaxy Tab S9 Ultra.

Sebelumnya, sebuah laporan juga mengatakan Galaxy Tab S9 akan hadir dengan sistem operasi (OS) Android 13 dengan antar muka One UI 5.1.

Perangkat tersebut kemungkinan akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan sudah mendapat peringkat IP67, yang berarti perangkat tersebut tahan air dan debu.

Terlepas dari peluncuran Galaxy Tab S9, Samsung kemungkinan juga akan merilis Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S8 FE, dan ponsel lipat generasi kelima secara bersamaan dalam acara Unpacked yang kemungkinan akan diadakan pada Agustus mendatang.