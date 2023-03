Netflix Tambahkan 40 Game Baru ke Platformnya Pada 2023, Termasuk Mighty Quest: Rogue Palace

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, LOS GATOS - Netflix akan menambahkan 40 game ke platformnya tahun ini dan bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk memproduksi 30 game baru.

Selain itu, layanan streaming ini juga mengungkapkan memiliki 16 game baru yang sedang diproduksi di studio game internalnya.

Melansir dari CNET, Netflix mengatakan akan merilis game baru setiap bulannya pada tahun ini, termasuk game eksklusif dari developer dan publisher game Ubisoft yaitu Mighty Quest: Rogue Palace yang akan debut pada 18 April mendatang.

Sebagian besar strategi game Netflix berfokus pada pengembangan game berdasarkan acara populer di platform itu.

Too Hot to Handle: Love is A Game, sebuah game berdasarkan acara kencan tanpa naskah yang tayang di Netflix dengan nama yang sama, sudah tersedia di layanan ini. Netflix berencana untuk menambahkan lagi judul Too Hot to Handle pada akhir tahun ini.

“Kesempatan untuk memperluas dunia film dan serial Netflix melalui game sangat menarik bagi kami,” tulis perusahaan itu dalam siaran pers.

Netflix menjajaki industri game pada 2021 dan semakin berkembang pada tahun lalu. Perusahaan ini sekarang memiliki 55 game dengan berbagai genre di platformnya.

Pengguna dapat mengakses game di Netflix dengan menggunakan aplikasi layanan streaming ini yang tersedia iPhone, iPad, atau perangkat Android, kemudian tinggal mencari game seluler yang diinginkan.

Untuk mendapat informasi mengenai game yang ingin dimainkan, pengguna cukup mengklik game itu. Sementara dengan menekan tombol "Dapatkan Game" akan membawa pengguna ke app store, yang berarti game tersedia untuk diunduh ke perangkat pengguna.

Melalui postingan di situs webnya, Netflix mengumumkan dua game baru pada bulan lalu, yaitu Dust & Neon dari Rogue Games dan Tomb Raider Reloaded dari Emerald City Games.

"Saat kami menumbuhkan portofolio game Netflix, tujuan kami adalah menciptakan beragam pilihan game yang layak dicoba seperti beragamnya anggota kami," ujar layanan streaming itu saat mengumumkan dua game barunya.