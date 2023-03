Survei Ipsos Ramadan 2023, Shopee Marketplace yang Mampu Berikan Omzet Terbesar bagi Seller

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja online, terlebih saat bulan Ramadan menjadi peluang besar bagi para penjual atau seller di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei terbaru perusahaan riset pasar, Ipsos, ada tiga manfaat utama yang paling dirasakan oleh para online seller ketika menggunakan platform marketplace adalah membantu meningkatkan omzet penjualan 84 persen, memperluas jangkauan pasar 72 persen, serta membantu menghemat biaya promosi yang dikeluarkan 69 persen.

Peningkatan inovasi dari marketplace juga berperan besar bagi seller dalam mengembangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan, serta merasakan manfaat yang maksimal.

Baca juga: Riset Snapcart: Shopee Jadi Platform Belanja Online Teraman dan Ternyaman Jelang Ramadan 2023

Menurut survei terbaru Ipsos, Shopee dengan 65 persen diasosiasikan sebagai marketplace yang paling memberikan omzet terbesar bagi bisnis para online seller. Mengungguli Tokopedia 16 persen, TikTok Shop 9 persen, serta Lazada 6 persen.

Lebih dari itu, berdasarkan pilihan responden, Shopee 59 persen juga menjadi marketplace di urutan pertama yang paling memberikan keuntungan terbanyak bagi bisnis para online seller, diikuti oleh Tokopedia 20 persen di urutan kedua dan TikTok Shop 8 persen, serta Lazada 7 persen.

Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience and Channel Performance Ipsos Indonesia Andi Sukma, mengatakan hadirnya marketplace membuat belanja online menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

"Seiring dengan kebutuhan ini, munculah para pelaku usaha yang mencoba untuk menjawab tingginya minat belanja online pembeli dengan mengandalkan marketplace sebagai platform berjualan mereka, yang akhirnya memberikan keuntungan bisnis bagi mereka," tutur Andi, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Hadirkan Promo Terbesar lewat Big Ramadan Sale 2023, Shopee Siap Penuhi Kebutuhan Selama Bulan Puasa

Tidak hanya itu, melalui survei ini, Ipsos juga ingin mengidentifikasi brand/merek platform marketplace mana yang menjadi pilihan utama penjual dalam memasarkan produk mereka, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan pilihan tersebut.

Pertama ada indikator Top Of Mind (TOM). Kedua, berdasarkan indikator Brand Used Most Often (BUMO). Ketiga, menggunakan pendekatan Loyalty Ratio.

Dari hasil survei yang didapat berdasarkan beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa Shopee memiliki performa yang unggul menurut para seller.

Menurut Andi, melalui hasil survei Ipsos dengan indikator utama Top of Mind (TOM) dan Brand Used Most Often (BUMO), terlihat bahwa Shopee masih menduduki posisi pertama dibandingkan dengan kompetitornya.

"Tidak hanya itu, pada indikator Loyalty Ratio, Shopee juga mendapatkan skor tertinggi, yang artinya mayoritas online seller menjadikan Shopee sebagai platform marketplace andalannya. Temuan ini sangat menarik, karena keunggulan Shopee semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi belanja online pilihan masyarakat Indonesia," jelas Andi.