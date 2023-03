Apple Luncurkan Layanan 'Beli Sekarang Bayar Nanti'

Brent Lewin via Bloomberg

Logo Apple Inc. di salah satu toko milik raksasa teknologi tersebut di Sydney, Australia, 18 Maret 2022. Apple meluncurkan layanan Apple Pay Later yang memungkinkan pengguna membeli produk hari ini dan membayarnya di kemudian waktu. Layanan ini akan menyediakan pinjaman mulai dari 50 dolar AS hingga 1.000 dolar AS.