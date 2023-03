Platform Live Streaming Ini Bersiap Beri Penghargaan ke Kreator Konten Global

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform live streaming global Nimo TV berencana menggelar penghargaan Nimo TV Global Gala 2023 yang akan berlangsung pada 8 April 2023 di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tamu ternama dari Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Thailand, Timur Tengah, dan wilayah lain akan merayakan kesuksesan dan kegembiraan di acara penyerahan penghargaan tersebut.

Beberapa megabintang asal Vietnam akan turut bergabung dalam gala ini, dan menawarkan pesta audio-visual fantastis bagi penggemar Nimo TV di seluruh dunia.

Acara ini menjadi gala global pertama Nimo TV sejak terbentuk pada 2018, serta ajang berskala besar pertama setelah Nimo TV melakukan penyesuaian strategis pada tahun lalu.

“Di gala global ini, Nimo TV akan menyerahkan penghargaan kepada broadcaster dan talent agency terbaik di seluruh dunia,” tulis keterangan resmi perusahaan, Kamis (30/3/2023).

Tema Gala Global Nimo TV 2023 adalah NIMOVERSE yang mencerminkan perluasa lini bisnis dengan merambah genre pan-entertainment dan membangun ekosistem konten terbaru.

Nimo TV akan menjalankan strategi operasional yang telah disempurnakan di pasar Asia Tenggara, serta terus mengembangkan bisnis di Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Lebih lagi, Nimo TV juga akan mengembangkan bisnis di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), seperti Arab Saudi,Turki, dan Mesir.

Lewat langkah tersebut, Nimo TV mempercepat transisinya sebagai perusahaan pan-entertainment live streaming berskala global untuk menghadirkan pengalaman konten yang semakin beraneka ragam dan menarik bagi pengguna global.

Menurut panitia penyelenggara, Gala Global Nimo TV 2023 akan menjadi acara bertabur bintang, melibatkan game streamer ternama di Vietnam, seperti Độ Mixi, Thầy Giáo Ba, MisThy, serta artis entertainment live streaming asal Vietnam termasuk Em Be, Uyen Meow, Mochi, Bao Nhi, dan Nami.

Di sisi lain, broadcaster seperti Lullaby59 asal Indonesia dan Azizos asal Timur Tengah turut diundang hadir dalam gala tersebut.

Di acara ini, Nimo TV juga akan menyerahkan lebih dari 30 penghargaan, termasuk "Top Streamer of the Year 2022", " Most Popular Idol of the Year"", "Most Popular New Streamer of the Year", "Top Agency of the Year 2022", dan lain-lain.

Platform Live Streaming Ini Bersiap Beri Penghargaan ke Kreator Konten Global

