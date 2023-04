Tingkatkan Bisnis Internet, Platform Advertising Technology Ini Dianugerahi Penghargaan

Ilustrasi. Platform advertising technology (adtech) Xapads Media dianugerahi Agency of The Year oleh Xiaomi untuk pasar Asia Tenggara selama tahun 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform advertising technology (adtech) Xapads Media dianugerahi Agency of The Year oleh Xiaomi untuk pasar Asia Tenggara selama tahun 2022.

Perusahaan berpusat di India ini dinilai paling menonjol di antara mitra global teratas Xiaomi atas pekerjaan luar biasa mereka dalam meningkatkan bisnis internet MIUI di berbagai wilayah.

Mereka juga mampu menunjukkan keunggulan dalam inovasi dan penerapan solusi pelanggan untuk Xiaomi.

COO Xapads Media Ramneek Chadha menyampaikan adtech secara luas telah membangun pijakan yang kuat di Indonesia dan telah bekerja sama dengan beberapa merek terkemuka dari berbagai sektor seperti fintech, e-commerce, dan lainnya.

Menurutnya, faktor yang menjadikan Xapads sebagai Agency of The Year di antaranya menciptakan shared core values, keunggulan teknologi, akuisisi klien baru, retensi klien yang sudah ada dan pendapatan tambahan.



“Ini merupakan sebuah momen terbaik yang membanggakan bagi setiap orang di Xapads Media karena terpilih sebagai Xiaomi Agency of The Year 2022,” kata Ramneek, dikutip Selasa (4/4/2023).

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh klien, pelanggan maupun mitra, dan kami juga berusaha untuk mencapai lebih banyak pencapaian seperti ini di masa depan. Ini merupakan penghargaan untuk semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami,” lanjutnya.

Director of Channel Partnership Xiaomi International Internet Business Bono Wu mengatakan bahwa Xapads adalah mitra penting Xiaomi Marketing Solution untuk wilayah Amerika, India, dan Asia Tenggara.

“Bagi pelanggan, mereka tidak hanya pendorong pertumbuhan bisnis, melainkan juga pencipta nilai dan mitra terpercaya,” terang Wu.



Sebagai mitra agensi penting di kawasan Asia Tenggara, Xapads membantu banyak merek untuk mengoptimalkan kekuatan penuh dari rekomendasi aplikasi di perangkat melalui Xiaomi, serta membantu pemasar dengan real-time insight, akuisisi pengguna yang berkualitas, dan penempatan iklan premium sembari menghasilkan prospek dan memberikan rekomendasi produk di dalam lingkungan yang higienis.