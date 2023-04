Pastikan Pengalaman Pelanggan Terbaik, Telkom Sukses Uji Kesiapan Network dan IT infrastructure

Kunjungan Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko (paling kanan) ke Integrated Operation Center (IOC) Regional 1 Sumatera untuk memastikan kesiapan kualitas jaringan dan infrastruktur TelkomGroup termasuk sumber daya dan petugas posko.

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Sebagai wujud komitmen memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sukses melaksanakan uji coba kesiapan network & IT infrastructure (12/4/2023).

Kegiatan yang dihadiri oleh Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko didampingi EVP Telkom Regional I Teddy Hartadi ini, dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh jaringan dan infrastruktur Telkom dalam menghadapi momen penting Ramadan & Idul Fitri 1444 H, serta KTT ASEAN ke-42.

Rangkaian kegiatan diawali dengan rehearsal test digital network & IT infrastructure sebagai uji coba kesiapan seluruh sistem infrastruktur layanan telekomunikasi & digital Telkom guna memberikan layanan yang Always On dengan kualitas terbaik atau Excellence Quality dalam menghadapi momen Ramadan dan Idul Fitri 1444 H serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.

Uji coba sukses dilakukan pada 6 item yang berlokasi di Medan dan Labuan Bajo, termasuk lokasi Media Center KTT ASEAN ke-42. Pelaksanaan uji coba di Medan sekaligus menjadi puncak rangkaian rehearsal test setelah sebelumnya dilaksanakan uji coba terhadap 1.498 aktivitas jaringan, infrastruktur dan platform digital yang tersebar di tujuh regional.

“Dengan suksesnya rehearsal test ini, semua infrastruktur kita sudah siap dan kitapun siap mengawal untuk memberikan customer experience terbaik bagi pelanggan dan masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri”, ujar Herlan sebelum menutup acara. Lebih jauh Herlan menyampaikan, melalui kegiatan uji coba ini dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seluruh petugas dalam mengelola dan mengawal kualitas infrastruktur Telkom untuk menciptakan pengalaman pelanggan terbaik.

Selain kegiatan uji coba, sebagai bagian dari rangkaian program TelkomGroup Siaga Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2023, dilaksanakan kegiatan Safari Ramadan yang diawali dengan kunjungan ke Integrated Operation Center (IOC) Regional 1 Sumatera untuk mengecek kesiapan seluruh sumber daya termasuk petugas posko dalam mengawal kualitas jaringan dan infrastruktur di momen hari raya Idul Fitri. Dalam kunjungannya, Herlan didampingi EVP Telkom Regional Teddy Hartadi, turut menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang telah berkomitmen menjaga kualitas layanan jaringan selama Ramadan hingga masa libur lebaran nanti.

Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke GraPARI TelkomGroup Medan untuk memastikan kesiapan serta kualitas pelayanan baik IndiHome maupun Telkomsel, dan ditutup dengan agenda tatap muka bersama karyawan serta penyerahan bantuan CSR berupa santunan anak yatim, santunan dhuafa, serta bantuan perangkat komputer untuk sekolah dengan total nilai bantuan nasional lebih dari 3 Miliar rupiah.

Dalam paparannya, Herlan juga menekankan pentingnya talenta digital berkualitas untuk mengelola infrastruktur, karena melalui infrastruktur dengan performa terbaik dapat menciptakan pengalaman pelanggan terbaik pula. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong seluruh karyawan TelkomGroup sebagai talenta digital yang berkualitas untuk semakin aktif berkontribusi memberikan yang terbaik. “Mari kita berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia," tandas Herlan.

TelkomGroup Siaga RAFI 2023 merupakan program tahunan Telkom dalam menghadapi momen Ramadan dan Idul Fitri yang terdiri dari program excellence CX, special service project for customer, digital experience, serta charity for Indonesia.

#ElevatingYourFuture