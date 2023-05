Rayakan Penobatan Raja Charles III, Spotify Rilis Playlist Khusus

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Aplikasi musik Spotify mengumumkan perilisan playlist lagu khusus untuk menyambut prosesi penobatan Raja Charles III, sebagai pimpinan tertinggi di istana Buckingham Inggris yang digelar pada Sabtu (6/5/2023).

Seperti yang dikutip dari Deutsche Welle News, playlist khusus yang berisikan 26 daftar lagu dibuat Spotify dengan menggandeng Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga pemerintah Inggris.

Lagu yang dipilih pun telah melewati seleksi ketat, yang sebagian besar didominasi dengan tema sejarah Inggris, seperti misalnya lagu klasik milik The Beatles dengan judul Come Together dan lagu milik Years and Years yang berjudul King.

Nantinya lagu – lagu tersebut tak hanya di luncurkan dalam platform Spotify, namun juga diiklankan pada situs resmi Coronation di Toolkit.

Hal ini dimaksudkan sebagai tanda penghormatan kepada raja baru, yakni Raja Charles III yang akan menggantikan posisi Ratu Elizabeth II yang sebelumnya telah wafat pada September tahun lalu.

Berikut playlist lagu untuk penobatan Raja Charles III:

1. Come Together - The Beatles

2. Daddy Cool - Boney M

3. A Sky Full of Stars - Coldplay

4. Let's Dance - David Bowie

5. Celestial - Ed Sheeran

6. One Day Like This - Elbow

7. Mr Blue Sky - Electric Light Orchestra

8. Starry Eyed - Ellie Goulding

9. Starlight - Emeli Sandé

10. Dance All Over Me - George Ezra

11. Slave To The Rhythm - Grace Jones

12. Treat People With Kindness - Harry Styles

13. Running Up That Hill - Kate Bush

14 Our House - Madness

15. It's a Beautiful Day - Michael Bublé

16. All Over The World - Pet Shop Boys

17. We Are The Champions - Queen

18. People Get Ready - Jeff Beck, Rod Stewart

19. SPACE MAN - Sam Ryder

20. Gold - Spandau Ballet

21. Say You'll Be There - Spice Girls

22. Shine - Take That

23. Waterloo Sunset - The Kinks

24. Love Reign O'er Me - The Who

25. Green Green Grass of Home - Tom Jones

26. King - Years & Years

Kemeriahan Penobatan Raja Charles III

Berbeda dari penobatan Elizabeth II yang digelar megah pada Juni 1953, di seremonial penobatan kali ini Raja Charles III hanya mengundang 2.800 tamu yang terdiri atas keluarga kerajaan, perwakilan internasional dari 203 negara, pemenang Hadiah Nobel, perwakilan agama, dan kepala negara serta menteri luar negeri.

Dengan didampingi parade tujuh ribu tentara, nantinya Charles dan Camilla akan menaiki kereta yang ditarik kuda sejauh 2 kilometer dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey dimulai pukul 10.20 BST (16.20 WIB).

Setibanya di biara Westminster Abbey, nantinya Raja Charles III akan diurapi dan dipakaikan mahkota emas yang telah berumur 360 tahun. Setelah itu Raja akan diarahkan untuk menduduki kursi penobatan kuno yakni kursi St Edward yang terletak di tengah trotoar Cosmati mosaik abad ke-13.