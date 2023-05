Multipolar Technology Tawarkan Dua Solusi Automasi Proses Bisnis untuk Dongkrak Kinerja Perusahaan

HO

Herryyanto, Director of Account Management FSI & Commercial Multipolar Technology, sedang menjelaskan tentang keunggulan solusi EIMS dan MailApp kepada para peserta seminar “Grow Your Business with Office Automation” yang diselenggarakan oleh Multipolar Technology bersama Helios Informatika Nusantara di Pullman Jakarta Thamrin, Selasa (16/5/2023).