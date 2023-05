Wordpress Banyak Disukai Pedagang untuk Berjualan di Toko Online, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform WordPress yang selama ini dikenal banyak digunakan para blogger untuk menuangkan minat menulis, juga banyak digemari para seller untuk membuka toko online di platform digital.

Di platform Niagahoster misalnya, sebanyak 90 persen pengguna platform ini memakai WordPress untuk lapak jualannya. Umumnya alasan yang diberikan karena WordPress mudah digunakan selain mudah pula dikustomisasi.

Baca juga: Diminta Take Down Produk Pakaian Bekas Impor, Sejumlah Toko Online Terpantau Masih Menjual

"WordPress memang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari blog pribadi hingga website toko online ini membuat 90 persen pelanggan Niagahoster juga mempercayakan WordPress sebagai platform website mereka," ungkap Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster ada acara diskusi virtual dengan media di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Dengan teknologi open source-nya, saat ini WordPress telah menjadi platform content management system (CMS) nomor satu di dunia dan membuatnya cepat berkembang karena memberi kebebasan kepada para pengembang maupun pengguna untuk mengubah, menyesuaikan, dan memperbaiki template CMS mereka sesuai kebutuhan secara gratis.

Berdasarkan data, selama 13 tahun terakhir, pertumbuhan WordPress rata-rata meningkat sekitar 1-4 persen.

Baca juga: Toko Online Melonjak Akibat Pandemi, Perusahaan Modal Ventura: Harus Diikuti Literasi Keuangan

WordPress juga menguasai 43 persen dari semua situs web di internet, dan memegang 65 persen pangsa pasar untuk sistem manajemen konten yang ada. Maka tidak heran jika sekitar 660 website WordPress dibuat setiap harinya.

“Tidak mengherankan jika 90 persen pelanggan Niagahoster juga mempercayakan WordPress sebagai platform website mereka, karena WordPress memang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari blog pribadi hingga website toko online,” ujar Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster, dalam kesempatan Media Meetup, Selasa (30/5/2023).

Pihaknya berusaha untuk ambil bagian dalam upaya mengembangkan WordPress dan komunitasnya. Diantaranya melalui beragam kegiatan edukatif ke komunitas WordPress dengan mendelegasikan Hoster Ranger di program Five for the Future.

Five for the Future merupakan program untuk mempromosikan kontribusi komunitas WordPress terhadap pertumbuhan platform. Para kontributor program ini menggunakan 5 persen jam kerjanya setiap minggu untuk pengembangan WordPress.

A Sofalul Khazari, Customer and Community Relations Specialist Niagahoster mengatakan, saat ini total ada 10 Hoster Ranger yang berkontribusi aktif di berbagai tim, yaitu Community Team, Marketing Team, Photos Team, Polyglots Team, dan Support Team.

Sofalul menambahkan, baru-baru ini perusahaannya juga menjadi sponsor ajang WordCamp Gresik 2022 dan menjadi inisiator untuk kegiatan Road to WordCamp.

Hoster Ranger juga pernah menjadi pembicara dan organizer di beberapa kegiatan komunitas WordPress, serta hadir dalam WordCamp Asia di Bangkok.

Bersamaan dengan anniversary WordPress ke-20 pada 27 Mei 2023 lalu, Niagahoster menggelar event WordPress Championship 2023 dan jadi tuan rumah perayaan anniversary yang diadakan oleh komunitas WordPress Jogja dan hadir di perayaan komunitas WordPress Jakarta.