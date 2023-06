Tantang Perguruan Tinggi Gali Manfaat Teknologi Digital, XL Gelar Technology Days 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Hendra Gunawan



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkembangnya teknologi digital memberikan peluang dan manfaat untuk memaksimalkan layanan di kalangan industri. Meski demikian, peluang tersebut mesti terus digali agar bisa memberikan keuntungan sebesarnya bagi masyarakat.

Untuk tujuan tersebut, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menggelar acara bertajuk “XL Axiata Technology Days 2023” selama dua hari, 14-15 Juni 2023, dengan mengundang sejumlah perusahaan terkemuka penyedia teknologi dan solusi digital.

Selain itu, acara ini juga diikuti oleh sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi yang memiliki visi dan perhatian besar pada pemanfaatan solusi digital.

Acara Technology Days kali ini mengangkat tema “Reinvent Humanity” yang memiliki semangat untuk terus memperluas pemanfaatan dan solusi berbasis digital melalui teknologi 5G, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung kehidupan sosial seperti, industri, pendidikan, smart city, dan lain-lain.

Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, pada XL Axiata Technology Days 2023 ini, XL Axiata mengundang para mitra penyedia teknologi dan rekan-rekan dari perguruan tinggi karena ekosistem telekomunikasi ke depan akan lebih kompleks.

"Untuk itu pula, semangat kolaboratif antar pihak yang berkepentingan dengan layanan solusi digital akan semakin dapat mempercepat perkembangan bisnis layanan solusi digital berbasis telekomunikasi di masa depan.” kata Gede dalam keterangan persnya.



Gede menambahkan, ke depan layanan telekomunikasi harus bertransformasi menjadi solusi berbasis digital bukan sekedar konektivitas. Dengan adanya event ini, diharapkan semakin terbuka value apa saja yang bisa digali oleh para pelaku industri telekomunikasi.

XL Axiata mengundang para pihak yang berkepentingan untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi dalam upaya menciptakan berbagai solusi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi terkini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan sosial.

XL Axiata antara lain menggandeng perusahaan terkemuka seperti Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, Telecom Infra Project (TIP), Microsoft, dan Amazon Web Service (AWS).

Baca juga: Siap IPO, MobileCom Siapkan Solusi Digital untuk Sektor Logistik Hingga Pendidikan

Selain itu, acara ini juga dihadiri kalangan perguruan tinggi baik sebagai peserta maupun audien. Universitas Telkom akan menjadi peserta aktif yang memaparkan presentasi dengan topik 6G: Imagining Metaverse for the Future of Telco.

“Melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi, XL Axiata berharap dapat mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dan solusi berbasis digital. Sementara dari kalangan perguruan tinggi, kami berharap mereka bisa turut andil memberikan masukan dari setiap usecase potensial dan menjadikannya riset pengembangannya lebih lanjut,” lanjut Gede.

Baca juga: Aplikasi Warung Pintar Bertransformasi, Sodorkan Solusi Digital Lebih Terintegrasi

Pada ajang XL Axiata Technology Days 2023 pula, digelar eksebishi yang menampilkan (showcase) penerapan 5G, IoT, dan AI untuk keperluan humanity (social, education, environment, energy, dan lain-lain). Sejumlah showcase merujuk pada implementasi smart mining, virtual reality, artificial intelligence, dan robotic untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Seluruh pameran tersebut digelar di Lobby Gedung XL Axiata Tower, dan para peserta bisa melihat serta mencoba untuk mendapatkan pengalaman secara langsung menggunakan solusi berbasis digital melalui teknologi 5G, IoT, dan AI.

Sebagian besar solusi digital yang telah dikembangkan oleh XL Axiata telah banyak digunakan di dunia industri seperti, smart mining, smart building, smart factory, bahkan juga telah diterapkan oleh pihak pemerintah yaitu smart city seperti IoT based smart street light. Saat ini XL Axiata sudah menerapkan IoT seperti smart building, smart city, smart agriculture, smart fishery, dan berbagai usecase yang masih dalam pengembangan dan riset di laboratorium IoT milik XL Axiata, X-Camp.

Baca juga: XL Axiata Perkuat Infrastruktur Teknologi 4G di IKN



Dengan adanya acara Technology Days 2023 ini, XL Axiata juga berharap dapat menambah wawasan bagi para peserta, juga dari sisi bisnis dapat mendorong industri teknologi dan telekomunikasi untuk terus berinovasi memberikan solusi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu, diharapkan ke depan, kegiatan seperti ini dapat menjadi lebih besar dan lebih banyak didukung oleh perusahaan, instansi, serta akademisi sehingga dapat lebih menarik dan bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.