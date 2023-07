GPDS Optimalkan Pelayanan kepada Pelanggan Melalui Inovasi Berbasis Teknologi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan kapabilitas seluruh karyawan GDPS untuk dapat menciptakan program kerja yang efektif dan optimal.

Direktur Bisnis dan Operasi GDPS Rachmad Arif Binantoro mengungkapkan pihaknya menjunjung komitmen dalam menciptakan inovasi yang mempermudah setiap proses kerja di GDPS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan GDPS.

"Kami terus berusaha mengajak dan memberi ruang agar terus mengembangkan kapabilitas serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan nilai efektifitas pekerjaan dalam berbagai sisi dengan maksimal,” ucap Rachmad Arif Binantoro dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/7/2023).

"Secara keseluruhan GDPS memiliki komitmen untuk mengoptimalkan seluruh program kerja dan service kepada pelanggan dengan inovasi-inovasi yang up to date,” sambungnya.

Untuk itu GDPS kembali meluncurkan keahliannya untuk menggabungkan teknologi berdasarkan kebutuhan karyawan dan pelanggan dalam menciptakan service yang maksimal melalui adanya ICC (Integrated Command Center).

ICC berfungsi sebagai pusat pengendali operasional dari seluruh project GDPS yang terintegrasi dalam satu sistem komunikasi dan informasi. ICC melakukan tugas sebagai pusat koordinasi lalu memberikan perintah serta mengambil keputusan cepat dalam mendukung atau merespon kejadian secara real time agar kegiatan operasional berjalan lancar sesuai dengan SLA (Service Level Agreement).

Selain itu GDPS juga menghadirkan beragam inovasi lain seperti Beyond Care dan aplikasi penunjang pekerajaan lainnya sebagai fasilitas yang mempermudah dalam seluruh aktivitas pekerjaan dan memaksimalkan seluruh elemen monitoring pekerjaan di pusat.

Dengan adanya ICC menjadi bukti bahwa GDPS dapat terus berkembang, adaptif dan solutif dalam mengoptimalkan seluruh pengendali operasional dari seluruh project GDPS agar pelayanan yang diberikan kepada pelanggan semakin maksimal.

“Melalui berbagai inovasi berbasis teknologi serta program yang sesuai, GDPS dapat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui Tenaga Alih Daya dan karyawan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya,” ucap Rachmad Arif Binantor.