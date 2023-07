Ribuan Pengguna Keluhkan Twitter Error Hari Ini

Ilustrasi Twitter. Ribuan Pengguna Keluhkan Twitter Eror alias down pada hari ini, Sabtu (1/7/2023). Berdasarkan Down Detector, eror pertama kali dilaporkan pukul 18.20.

TRIBUNNEWS.COM - Satu dari beberapa platform media sosial terkemuka, Twitter dilaporkan down alias eror pada hari ini, Sabtu (1/7/2023), malam.

Beberapa pengguna mengeluhkan muncul pesan "Cannot retrieve tweets" atau "Tidak dapat mengambil tweet" saat mereka mencoba melihat atau memposting twit, The Indian Express melaporkan.

Beberapa pengguna juga melaporkan melihat pesan kesalahan "Rate limit exceeded error message".

Twitter belum angkat bicara mengenai masalah down ini termasuk penyebabnya.

Berdasarkan laman Down Detector, Twitter down pertama kali dilaporkan pada pukul 18.20 WIB dengan jumlah 57 laporan.

Laman The Indian Express menyebut pemadaman yang dilaporkan kemungkinan tidak dirasakan oleh banyak pengguna di seluruh dunia.

Portal berita tersebut mengalami eror pada saat mengakses Twitter, namun rekan di lokasi yang berbeda memberi tahu bahwa platform berfungsi dengan baik.

laporan twitter down hari ini (downdetector.com)

Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 21.30 WIB pada laman downdetector.com, laporan terbanyak mengenai masalah Twitter down terjadi pada pukul 21.22 WIB dengan sebanyak lebih dari 6.000 laporan.

Dari keseluruan, 45 persen pengguna mengakui terjadi error pada website, 38 persen pada aplikasi Twitter, dan 17 persen melaporkan masalah pada Feed.

Saat dicoba pada pukul 21.56 WIB, Twitter di desktop (laptop/PC) tidak bisa menampilkan timeline dan hanya muncul tulisan 'Something went wrong. Try reloading', seperti gambar di bawah ini.

Saat dicoba akses Twitter Web tidak bisa menampilkan timeline pada Sabtu (1/7/2023) sekira pukul 22.00 WIB. (tangkap layar Twitter)

Namun saat dicoba mengakses melalui aplikasi di ponsel, Twitter masih berjalan seperti biasanya.

(Tribunnews.com/Fajar)