iPhone 15 Series Dikabarkan Memiliki Kapasitas Baterai Lebih Besar Dibanding iPhone 14 Series

TRIBUNNEWS.COM - Bocoran terbaru menyebutkan ada kemungkinan baterai iPhone 15 Series bakal memiliki kapasitas lebih besar dibanding pendahulunya, iPhone 14 Series.

Bocoran tersebut diduga berasal dari orang dalam pabrik Foxconn, dikutip dari GSMArena.

iPhone 15 disebut memiliki baterai 3.877 mAh dan iPhone 15 Plus memiliki 4.912 mAh.

Kemudian iPhone 15 Pro memiliki baterai berkapasitas 3.650 mAh dan dan iPhone 15 Pro Max memiliki 4.852 mAh.

Untuk membandingkan, iPhone 14 memiliki baterai berkapasitas 3.279 mAh dan iPhone 14 Plus baterai 4.323 mAh.

Sementara iPhone 14 Pro memiliki baterai berkapasitas 3.200 mAh dan iPhone 14 Pro Max dengan 4.323 mAh sama seperti Plus.

Jika rumor itu benar, iPhone 15 Series memiliki peningkatan cukup signifikan, dan ini merupakan pertama kalinya iPhone mendapatkan daya hampir 5.000 mAh.

Rumor lain yang muncul di Weibo menyebut bahwa penyimpanan dasar iPhone 15 Pro akan menjadi 256GB atau dua kali lipat dari perangkat yang ada saat ini.

Bocoran Harga iPhone 15 Series

Harga iPhone 15 diperkirakan naik sekitar 200 dolar AS atau sekitar Rp 3 juta dari harga iPhone 14 Pro. Kenaikan harga iPhone 15 Pro diungkap oleh Daniel Ives, analis dari situs berita Wall Street.

Dalam laporannya Ives mengungkap bahwa saat ini iPhone 14 Pro dipatok dikisaran harga 999 dolar AS atau Rp 14,8 juta.

Apabila harga iPhone 15 Pro dijual 200 dolar AS lebih mahal dari gawai sebelumnya, maka iPhone 15 Pro bisa dibanderol dengan harga 1.199 dolar AS atau Rp 17,8 juta, sedangkan iPhone 15 Ultra dipatok 1.299 dolar AS atau Rp 19,3 juta.

- iPhone 15 : 799 dollar AS (sekitar Rp 11,9 juta)

- iPhone 15 Plus : 899 dollar AS (sekitar Rp 13,4 juta)

- iPhone 15 Pro : 1.099 dollar AS (sekitar Rp 16,3 juta)

- iPhone 15 Pro Max : 1.199 dollar AS (sekitar Rp 17,8 juta)

(Tribunnews.com/Fajar/Namira Yunia Lestanti)