DTI-CX 2023 Siap Akselerasi Transformasi Digital Indonesia Lewat Kolaborasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Event ini akan diselenggarakan dua hari pada 26-27 Juli 2023 di JIexpo Kemayoran, Jakarta, dengan dukungan Kementerian Kominfo dan menjadi platform penting bagi para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia.

Ke-10 sektor tersebut adalah Pemerintahan, Jasa Keuangan, Kesehatan, Telekomunikasi, Infrastruktur, Manufaktur, Transportasi & Logistik, Utilitas, FMCG dan Pendidikan.

Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno mengatakan, transformasi digital telah membuka peluang baru bagi industri di Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis.

“Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan seperti keamanan cyber, perubahan regulasi, dan perubahan ekosistem ICT bisnis. Oleh karenanya, DTICX adalah kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mencari solusi dan mendorong kolaborasi dalam menghadapi tantangan tersebut," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin 24 Juli 2023.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menambahkan, DTI-CX sangat relevan dalam membantu industri menghadapi era digital. "Industri di Indonesia harus bertransformasi untuk tetap kompetitif. Acara ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelajahi teknologi, produk, dan solusi terbaru yang penting dalam perjalanan transformasi digital mereka," ujarnya.

DTI-CX 2023 akan menampilkan 100 produk teknologi dan inovasi terbaru penunjang transformasi digital dari perusahaan teknologi terkemuka seperti Nokia, Intel, Eikon, Adobe, Cloudmile, Vida, Gygabyte, DCI Indonesia, Trusting Social, Zoho dan banyak lagi lainnya

DTI-CX juga akan menyelenggarakan konferensi dengan150 pembicara seperti Prof. Mohammed Ali Berawi yang akan membahas tentang 'A New Smart Metropolis: Digital Innovation in Indonesia's New National Capital City', serta Mira Tayyiba yang akan memberikan updat peran Indonesia dalam transformasi digital sebagai Ketua ASEAN 2023.

Ilham Akbar Habibie akan membahas pentingnya transformasi digital untuk pengembangan infrastruktur nasional yang merata, dan Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom akan membedah pemberdayaan masyarakat di sektor keuangan melalui teknologi cloud, dan Setiaji akan membahas bagaimana sistem kesehatan dapat menjadi lebih inklusif dengan teknologi cloud.

Presiden Direktur PT Adhouse Clarion Events, Toerangga Putra, mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat industri untuk menyaksikan teknologi terkini transformasi digital, strategi inovatif, dan peluang networking dengan para pengambil keputusan dan ahli teknologi.

Pihaknya juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan selama DTI-CX 2023 berlangsung, diantaranya penyelenggaraan APJII Business Forum, Jakarta Smart City (JSC) Workshop, AFTECH Annual Members Survey 2023, ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award, dan program Business Matching gratis.