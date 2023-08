Kolaborasi Jurus Jitu Tingkatkan Performa Transaksi Penjualan di E-Commerce

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Tingkatkan performa transaksi dari mitra penjual di e-commerce, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) berkolaborasi berbagai pihak.

Dengan memadukan pendekatan online dan offline, kolaborasi dengan brand Realfood dan Leka menjadi jurus yang dipilih Blibli.

Kolaborasi online antara Realfood dan Leka menghasilkan "Exclusive Bundling" dengan menggabungkan produk unggulan dari kedua merek menjadi satu paket produk kesehatan dengan harga yang kompetitif.

Baca juga: APLE Tolak Larangan Perdagangan Barang Impor di Bawah Rp 1,5 Juta di e-Commerce

Kolaborasi yang berlangsung sepanjang paruh pertama 2023 ini terbukti sukses, dengan meningkatnya nilai transaksi hampir 2x lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam pendekatan offline, Blibli juga menginisiasi kegiatan seperti table manner dan kelas memasak yang disebut "Cooking with Love", melibatkan berbagai pihak mulai dari mitra penjual Spylee and Mrs. Sains sebagai penyedia produk segar dan beku, Asta Homeware sebagai penyedia peralatan masak, serta Best Western Hotel Surabaya sebagai fasilitator acara.

Kepala Cabang Blibli Jawa Timur Didi Tjandra, mengatakan di era perkembangan digital saat ini, cara berkompetisi yang efektif adalah dengan menangkap peluang kolaborasi sebanyak mungkin.

"Oleh karena itu, Blibli memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk memfasilitasi peluang kerja sama antara mitra penjual," tutur Didi, Kamis (3/8/2023).

Owner Asta Homeware Virijani Sossanna, menyampaikan kolaborasi seperti ini dapat membantu pihaknya membangun merek.

"Ini sekaligus memberikan edukasi mengenai produk-produk yang kami jual," terangnya.

Tak hanya itu, Blibli juga bekerjasama dengan mitra penjual kategori otomotif dan hobi menyelenggarakan kegiatan "Sunday Funbike" dan mengundang komunitas pesepeda di sekitar Surabaya.

Melalui kolaborasi ini, Blibli membantu mitra-mitra penjualnya untuk menghasilkan transaksi secara langsung. Saat ini, Blibli memiliki lebih dari ratusan ribu mitra penjual berada di wilayah Jawa Timur.

"Inisiatif ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendorong perkembangan penjual di wilayah Jawa Timur. Ke depan, kami akan terus berinovasi menciptakan berbagai kolaborasi untuk semakin mendekatkan diri kepada pelanggan dengan penawaran yang relevan," ujar Didi.