HP Memperkenalkan Strategi Terbaru untuk Asia pada Ajang Future Ready Better Together 2023

Vinay Awasthi, Managing Director for Greater Asia, HP Inc.

TRIBUNNEWS.COM - HP Inc memperkenalkan strategi dan kerangka kerja perusahaan di acara HP Future Ready – Better Together 2023 yang diadakan di Tokyo, Jepang, di mana mereka kembali bertemu secara fisik dengan pelanggan dan mitra di Asia untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

HP berbagi insight eksklusif tentang strategi Future Ready mereka untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi para mitra dan memberikan nilai seumur hidup bagi pelanggan.

Strategi Future Ready HP dikembangkan dengan berpusat pada pelanggan dan mencakup beberapa inisiatif yang mengakar pada tiga pilar: Portofolio, Operasi, dan Pelanggan dan Mitra. Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun hubungan seumur hidup dengan pelanggan dengan memperkuat portofolio HP untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas dan membantu mitra memanfaatkan peluang di seluruh segmen dengan pertumbuhan tinggi, termasuk segmen gaming, hybrid work, layanan untuk pekerja, keamanan, dan keberlanjutan.

“Di HP, pelanggan selalu menjadi fokus utama dalam segala hal yang kami lakukan. Strategi Future Ready merangkum dedikasi kami untuk melampaui harapan para pengguna akhir, terutama untuk pengalaman yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka,” kata Vinay Awasthi, Managing Director untuk Greater Asia.

“Kami terus berinovasi untuk menawarkan lebih banyak kemudahan, kenyamanan, dan integrasi. HP sudah menawarkan solusi untuk membantu mengarungi realitas hybrid yang semakin kompleks. Pekerjaan yang kami lakukan di Asia berada di garis depan dari upaya berkelanjutan untuk menambah nilai yang konsisten dan andal bagi pelanggan kami," kata Vinay.

“Kami sangat senang bisa melibatkan mitra dan pelanggan kami di acara 'Future Ready Better Together' di Jepang. Tahun ini juga menandai ulang tahun ke-60 operasional HP di sini sejak kami pertama kali masuk ke pasar Asia pada tahun 1963, jadi sudah sepantasnya bagi kami untuk membagikan strategi pertumbuhan baru kami untuk Asia dari tempat kami pertama kali memulai,” tambah Vinay.

Membantu Pelanggan Mencapai Realitas Hybrid dengan Portofolio Future Ready

Pengaturan kerja fleksibel akan terus bertahan, karena 90 persen tenaga kerja di Asia Pasifik (APAC) lebih memilih untuk bekerja dari jarak jauh atau hybrid, sesuai laporan terbaru oleh PwC. Dalam merespons perubahan dalam pengaturan kerja ini, para pemimpin APAC memberikan prioritas terhadap teknologi baru, keamanan siber, dan proyek inovasi digital dalam investasi teknologi mereka untuk medapatkan produk dan kolaborasi yang tanpa hambatan.

Melalui portofolio produk Future Ready-nya, HP mendefinisikan ulang inovasi dengan menghadirkan pengalaman end-to-end premium. Deretan inovasi ini akan membantu pelanggan mengatasi kompleksitas pekerjaan hybrid, memungkinkan mereka untuk bekerja, bermain, dan terhubung dengan mulus.

Kedepannya, HP akan terus berinvestasi secara strategis di segmen dengan pertumbuhan tinggi termasuk game, peripheral/aksesori, langganan konsumen, layanan tenaga kerja, keamanan, dan solusi cetak untuk mengembangkan portofolionya secara menyeluruh. Langkah ini adalah cara yang diambil perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan B2B dan B2C yang terus berkembang di wilayah ini.

Bermitra untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

HP akan terus mengembangkan pendekatan perusahaan di wilayah tersebut berdasarkan umpan balik yang dikumpulkan dari para mitra dan pelanggan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah dengan cepat. HP juga terus berinvestasi dalam peningkatan untuk HP Amplify, program mitra saluran global serupa pertama dalam industri TI, dengan tools untuk membantu mendorong ketangkasan dalam berbisnis, penyederhanaan, pertumbuhan, dan kolaborasi yang lebih besar.

Program yang disempurnakan ini dirancang untuk memberikan pelanggan layanan digital esensial

yang mereka butuhkan untuk memberdayakan tenaga kerja mereka, serta mendorong peluang pertumbuhan dan kesuksesan di lanskap Asia yang beragam dan terus berkembang.

Menuju Masa Depan yang Lebih Lestari

HP juga memperkuat ambisinya untuk menjadi perusahaan teknologi paling berkelanjutan dan adil di dunia pada tahun 2030 dan telah menetapkan sasaran Sustainable Impact yang agresif untuk menginspirasi perubahan dalam pilar iklim (climate action), hak asasi manusia (human rights), dan pemerataan digital (digital equity).

Inisiatif dan sorotan utama HP untuk sustainability adalah:

• Melindungi ekosistem alam: HP telah meluncurkan lebih dari 300 produk dengan plastik ocean- bound, menjadi perusahaan yang forest positive dalam pencetakan, dan mencapai nol emisi gas rumah kaca net pada tahun 2040.

• Memberdayakan mitra untuk bergabung dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih

berkelanjutan: Program HP Amplify Impact adalah program untuk penilaian, sumber daya, dan pelatihan mitra pertama di industri TI, dengan 100 persen mitra yang telah bergabung sudah mengembangkan rencana Sustainable Impact mereka.

• Menjembatani kesenjangan digital dan menawarkan akses yang lebih besar ke teknologi: HP mempercepat ekuitas digital untuk lebih dari 21 juta orang untuk mencapai target 150 juta orang pada tahun 2030. (*)